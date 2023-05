Aylén Milla revela los motivos para no hablar de su estado de salud: "A veces el ambiente es muy tóxico"

La modelo argentina Aylén Milla reveló por qué no ha querido hablar de su estado de salud, luego de revelar en un live de Instagram junto a Angélica Castro que se encuentra viviendo un proceso complicado sin entregar mayores detalles.

Durante el lanzamiento de la colección Mugler de H&M, Aylén le señaló a ADN que quiso afrontar la situación debido a los comentarios. "Uno no puede hacerse el loco, porque agradezco un montón que la gente se preocupe”.

Asimismo, añadió: “El amor y el cariño siempre va a ayudar de donde sea que venga”, pero en la misma, aclaró que comunicar esta noticia en redes sociales le generó dudas “porque a veces el ambiente es muy tóxico, yo soy muy de energía, las siento mucho y no quería que nadie me envíe malas energías”.

“Simplemente, puedo decir que estoy bien, que todavía no me siento lista para dar detalles fuertes”, expresó la finalista de Amor a Prueba.

“Siempre supe que iba a ser mejor como contarlo o darlo a conocer un poco. Siempre supe que el cariño iba a hacer un montón y que el apoyo iba a hacer un montón y me hizo bien y me ayudó mucho de todas maneras”.

El live con Angélica Castro

Hace algunas semanas distintos rumores sobre el estado de salud de la ex participante de Amor a Prueba y Volverías con tu ex comenzaron a propagarse a través de redes sociales. Por lo mismo, y para acallar los comentarios, la argentina se refirió públicamente a su salud.

“Podría esconderme y apagar todo y desaparecer del mundo, pero, por un lado, no lo hago, porque primero tengo que seguir trabajando, no me puedo esconder y esconderme en la cama por meses y desaparecer, aunque a veces a uno le gustaría", comenzó señalando.

Luego Aylén agregó: "Pero creo que estoy sacando fortaleza, y esto puede servirle a otras personas que estén pasando por el momento que estén pasando, pueden ser muchas enfermedades, perder un duelo de otro tipo, perder a un ser querido o romper con la pareja”.