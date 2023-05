La modelo e influencer Aylén Milla se refirió a los rumores que hace algunos días se comentaban en las redes sociales respecto a su salud, señalando en un live junto a Angélica Castro que efectivamente estaba pasando por un momento complicado.

La trasandina levantó sospechas hace algunos días debido a algunas fotografías publicadas en sus redes sociales, en donde escribió: "Para ser sincera, un poco seria a veces, no será mi pelo, serán pestañas postizas hoy, pero aquí estamos dándolo todo desde nuestro corazón y a medida que lo sentimos", lo que levantó la preocupación de sus seguidores.

Tras algunos días de especulaciones, la ex participante de Amor a Prueba, señaló la noche de este lunes que se encuentra en una situación complicada, pero que aún no se siente lista para revelar por lo que está pasando. "No me siento fuerte para comunicar".

“Podría esconderme y apagar todo y desaparecer del mundo, pero, por un lado, no lo hago, porque primero tengo que seguir trabajando, no me puedo esconder y esconderme en la cama por meses y desaparecer, aunque a veces a uno le gustaría", comenzó señalando.

Luego Aylén agregó: "Pero creo que estoy sacando fortaleza, y esto puede servirle a otras personas que estén pasando por el momento que estén pasando, pueden ser muchas enfermedades, perder un duelo de otro tipo, perder a un ser querido o romper con la pareja”.

También expresó que a pesar de que está pasando por un momento difícil. "El mensaje que quiero transmitir, es esa fuerza, la vida sigue adelante y hay que ponerle el pecho a las balas".

Luego agregó: “No me vuelvo loca con la enfermedad o con lo que me está pasando, sino que me enfoco en los proyectos y como yo quiero ser feliz después de esto y con lo que la vida me dio, la vida me dio un problema, cuál sea, creo que a partir de eso hay que buscar cómo darse a uno mismo el amor y la soluciones para eso, visualizar que uno va a estar bien".

