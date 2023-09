El cantante fundador del grupo de rock Smash Mouth, Steve Harwell, falleció el pasado lunes a la edad de 56 años, según informó su manager. Aunque no se ha divulgado la causa de su muerte, se mencionó que Harwell había estado bajo cuidados paliativos durante el fin de semana. Finalmente, su deceso ocurrió en su residencia en Boise, Idaho, rodeado de familiares y amigos, según Robert Hayes, el gerente de Smash Mouth.

Steve Harwell fallece a los 56 años

Steve Harwell fue uno de los miembros fundadores en 1994 y el cantante principal de Smash Mouth, una banda ampliamente reconocida por sus exitosos sencillos “All Star” e “I’m a Believer”, que encabezaron las listas de éxitos.

A lo largo de su carrera, la banda recibió una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo por su canción “All Star”. Esta canción adquirió un estatus de culto después de su aparición en la banda sonora de la película animada “Shrek” en 2001.

En una entrevista con Vice en 2014, Harwell comentó sobre la interpretación constante de sus éxitos más conocidos: “Es extraño, la gente me pregunta: ‘¿Te aburres de tocar estas canciones?’ Yo digo: ‘¿Por qué me aburriría de tocarlas?’ Esto es lo que pone pan y mantequilla en mi mesa. Sabes, siempre hay alguien entre la multitud que no lo ha escuchado. O no lo ha visto en vivo. Cuando salgo al escenario, lo miro de esa manera. Una vez que comienza esa canción clásica, la gente se vuelve loca. ¿Alguna vez ha envejecido ‘Free Bird’?“.

El intérprete hizo un esfuerzo extraordinario para impulsar la fama inicial de la banda, llevando personalmente su álbum “Astro Lounge” a estaciones de radio en todo el país para que lo transmitieran en el aire. Como él mismo afirmó en 1999, su enfoque nunca fue convencional; siempre buscaban maneras únicas de promover su música, ya sea a través de la puerta trasera o cualquier otro método inusual.

Finalmente, Steve Harwell abandonó la banda en 2021 debido a problemas de salud.

Robert Hayes, su manager, concluyó diciendo: “Steve vivió una vida al máximo. Brilló intensamente en todo el universo antes de apagarse. Buenas noches, Heevo Veev. Descansa en paz sabiendo que apuntaste a las estrellas y milagrosamente alcanzaste tu objetivo“.