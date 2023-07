A meses del inicio de la huelga de guionistas y escritores de Hollywood y tras no llegar a un acuerdo, el Sindicato de Actores decidió sumarse a la movilización en busca de mejores situaciones laborales y así ejercer presión para llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Películas y Televisión (AMPTP) que representa a los estudios y servicios de streaming.

Con la huelga anunciada y estos dos sindicatos unidos, es cosa de tiempo para ver de manera inmediata como la industria completa del entretenimiento se paraliza.

¿Qué pasó?

Los 160.000 miembros del SAG-AFTRA, el sindicato de actores, se han declarado en huelga a partir de este jueves. Su llamado a huelga se da luego de que las negociaciones de los escritores y guionistas con el colectivo de los estudios de cine y televisión fracasará y se extendiera por más de 60 días.

Esta es la primera gran huelga de los actores desde 1980 y la primera huelga conjunta entre actores y guionistas en 63 años.

La noticia de la movilización fue dada a conocer este jueves en una conferencia de prensa realizada en Los Angeles por el sindicato con la presidenta del sindicato, la actriz Fran Drescher, conocida por su papel en La Niñera y el negociador jefe, Duncan Crabtree-Ireland.

“Tras cuatro semanas de negociación y como la patronal no da su brazo a torcer, se ha acordado ir a la huelga a partir de esta medianoche, para garantizar un futuro sostenible para sus miembros“, declaran.

Aquí aseguraron que la noche del martes estuvieron en conversaciones con los principales ejecutivos de Hollywood con el fin de llegar a un acuerdo y evitar la huelga, lo que no sucedió.

“Todos estamos decepcionados con los resultados de las negociaciones y con la actitud del patronal… no puedo creer que tengamos posturas tan alejadas en tantas cosas“, declaró Drescher. “Somos las víctimas aquí. Somos las víctimas del sistema. Estoy en shock por como nos ha tratado la industria con la que trabajamos. No me lo puedo creer“, agregó.

Consecuencias

Ahora, durante la huelga de SAG-AFTRA los actores y actrices no podrán:

Grabar cualquier producción de TV o Cine.

Participar en viajes de prensa o estrenos.

Promover o asistir a diversos eventos como la San Diego Comic Con, Festivales, premiers, fans expo, paneles de convenciones y más.

Producciones como Barbie The Movie y Oppenheimer finalizarán sus promociones hoy. Además desde ya grandes producciones que se encontraban en rodaje actualmente verán pausadas sus desarrollos.

Esto quiere decir que producciones como Deadpool 3, Beetlejuice 2, Mortal Kombat 2 y más verán frenados sus rodajes de manera indefinida hasta que se de fin a la huelga.