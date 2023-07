El nuevo estreno que llega a los cines es “Barbie”, la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling que promete robarse la pantalla y cautivar a los espectadores. Por ese lado, se han dado a conocer las primeras críticas del film, dejando una buena imagen a esta producción cinematográfica.

¿Cuáles son las primeras críticas de Barbie?

Entre las primeras reacciones que se han publicado de críticos y comentaristas que ya han visto el filme hay términos como “Un clásico”, elogios a la actuación de Ryan Gosling en su interpretación como Ken o aplausos hacia la labor de construcción y atrezzo del filme. Con matices, también hay comentarios que dicen que quizá algo más de tiempo para profundizar en el relato no le habría ido mal Sin embargo, pareciera que la cinta ha aprobado las miradas agudas.

Perri Nemiroff (Collider): “¡He visto Barbie! La artesanía es increíble. Concretamente, el vestuario y el diseño de producción es un trabajo de otro nivel que contribuye fuertemente a crear la sensación de que realmente son Barbies. Sus casas de ensueño y sus mundos cobran vida“.

“En cuanto a la historia, me encuentro un poco dividida. Creo que la película sirve especialmente bien a la Barbie de Margot Robbie y su viaje, pero hay otros personajes que experimentas arcos importantes y necesitaban más tiempo en la pantalla para poder explorar sus historias al máximo”.

Kyle Buchanan (The New York Times, respondiendo a un tweet sobre cómo los artículos sobre Barbie siempre incluyen frases de ejecutivos de Mattel diciendo que no querían que apareciesen ciertas escenas en la película): “Vendrán más ideas sobre Barbie pero la número uno es que todavía no entiendo cómo Greta Gerwig ha conseguido salirse con la suya (dijo admirado). ¡Barbie es dos horas de esto! Estuve sonriendo y estupefacto todo el tiempo… ¿Cómo evadió lo que debieron ser cinco carpetas llenas de notas ejecutivas?”.

Kartcy Stephan (Variety): “Barbie es la perfección. Greta Gerwig ofrece un comentario matizado sobre lo que significa ser mujer en un juego divertido, caprichoso y maravilloso. Todo el reparto brilla, especialmente Margot Robbie y Ryan Gosling en unos papeles para los que claramente han nacido”.

Joseph Deckelmeier (Screenrant): “Barbie me ha pillado con la guardia baja, y lo digo en el mejor de los sentidos. Es graciosa, rimbombante y muy inteligente. Greta Gerwig apunta alto y se anota un home-run. La actuación de Margot Robbie es genial y Ryan Gosling y Simu Liu son puro entretenimiento. ¡Todo el reparto es brillante!“.

¿Cuándo se estrena Barbie en cines chilenos?

La película llega a la pantalla grande el día 20 de julio.