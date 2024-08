Secretos de Familia, la teleserie de Canal 13, continúa sorprendiendo a su audiencia, y es que tras más de 100 capítulos la producción reveló quién es el asesino de Sara y los motivos detrás del crimen.

El autor de su asesinato fue nada más que su primo Alfonsito interpretado por Simón Pesutic, quien mientras torturaba a su abuelo Octavio (Francisco Reyes), el principal sospechoso de los televidentes, le reveló que asesinó a su prima, y que además, estaba enamorado de ella, revelando que abusó de ella desde temprana edad.

Simón Pesutic y el desafío de interpretar al villano

Acerca de este nuevo rol en su carrera, el actor señaló: “me ha encantado ser villano. Es un personaje especial, porque de un momento a otro, de sopetón, sin filtro y sin aviso, se descubre, el público no lo descubre antes ni los propios personajes de la teleserie lo descubren antes… nunca se dejó entrever que yo podía ser, así que para todos fue una gran sorpresa”.

“Ha sido uno de los mayores desafíos de mi carrera, hacer dos personajes en uno, uno hasta el capítulo 112 y otro desde el capítulo 113 hasta el final… y lo que viene es muy intenso”, explicó a T13.

El personaje no solamente asesinó a Sara, en cuyo misterioso crimen se desarrolla la historia, sino que además, ha sumado una serie que víctimas que se acercaban a descubrir la verdad.

“Mi rol es el antagonista de esta teleserie, pero al mismo tiempo no lo fue, durante 112 capítulos no se sabía y eso tuve que saber trabajarlo bien y dosificarlo… y desde ahora ya soy el villano y seré mucho peor”.

Agregando que tras su papel en el rol del antagonista, es algo en lo que le gustaría seguir incursionando.

“Espero hacer más villanos… y yo creo que ha fluido naturalmente. Este personaje lo he disfrutado y eso no me pasa tan seguido, he disfrutado esto mucho más que otras cosas que he hecho, y eso dice algo. Eso sí, lo más difícil de hacer un personaje así es la carga emocional de interpretar a un villano”.