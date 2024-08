Tras el lanzamiento de varios singles y videoclips, Sabrina Carpenter presentó su nuevo disco. El sexto álbum de estudio de la cantante debutó con todo en uno de los mejores momentos de su carrera musical.

Con canciones como “Please Please Please” y “Espresso“, la cantante de 25 años también presentó el debut de “Taste“, el nuevo videoclip para promocionar el álbum y que continúa con la temática vintage.

Videoclip sangriento con Jenna Ortega

Para el lanzamiento de Short n’ Sweet, Sabrina Carpenter presentó el videoclip de “Taste“, la primera canción del nuevo álbum. Para este video no vino sola, y es que al igual que para “Please Please Please” trajo un actor para acompañarla.

Jenna Ortega se suma a Sabrina en el nuevo video que nos trae una temática gore o incluso slasher, llena de sangre con homicidios y más como parte de la línea principal.

Y es que Sabrina se pelea con Jenna por culpa del “novio” de la última, esto las lleva a pelear constantemente tratando de matarse la una a la otra.

Aunque, el muerto termina siendo el novio, ya que este muere en manos de Jenna al final de video. Esto nos trae a Sabrina nuevamente matando novios en sus videos musicales.

Con Taste, Carpenter cierra la trilogía de videos de su sexto álbum y es que la temática vintage se tomó la promoción de los videos, tal como se pudo ver desde el videoclip de Espresso y que continúo en Please Please Please, que además comparten la misma historia.

Revisa el video de Taste

Short n’ Sweet tiene un total de 12 canciones entre las que se encuentran las tres mencionadas anteriormente y además otros temas como “Lie to Girls” y “Juno”, canciones que desde ya llaman la atención de los fanáticos de la artista.

Revisa la lista de canciones de Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter