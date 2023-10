Rubén Gutiérrez reapareció en las redes sociales tras su expulsión de Gran Hermano, en donde envió un saludo a sus seguidores y agradeció el apoyo que ha recibido tras su salida del espacio de competencia hace algunas semanas.

Su expulsión se produjo luego de que las cámaras captaron una conversación entre él y Scarlette en donde la joven señalaba “Oye Rubén lo que pasó anoche, igual quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, mientras él respondió “no voy a confundir nada contigo, yo te veo como amiga”.

“Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero de ahí a tocarme durmiendo…”, agregó Scarlette, lo que ocasionó una investigación dentro del programa y la indignación de los televidentes, quienes exigían su salida.

Rubén reaparece en redes sociales

En un registro a través de su cuenta de TikTok, el ex jugador de Gran Hermano se comunicó con sus seguidores. “Hola a todos, bueno, quiero hacer este video para agradecer a todas las personas que me apoyan en estas circunstancias, tanto en la calle como enviándome un mensaje a través de redes sociales, a esas personas que se dan el tiempo y las personas que me siguen”, comenzó señalando.

“La verdad ha sido un momento muy complejo, muy duro, muy difícil tanto como familia, pero si no fuera por ustedes sería muy ingrato, muy difícil (…) pero todo el apoyo que me han entregado me ha fortalecido, así que les envió un abrazo grande a cada uno”, puntualizó.

Revisa el registro a continuación

Esta es la segunda aparición del ex jugador en redes sociales, luego de que hace algunas semanas emitió un comunicado refiriéndose a su expulsión del espacio, el cual publicó en sus redes sociales.

“Han sido 3 semanas muy difíciles para mí y mi familia, graves acusaciones que se hicieron en mi contra, no solo me afectaron a mí, sino que también a mi familia y cercanos. Por eso solo quiero reafirmar mi inocencia”, indicó.

“Actualmente, estoy devastado emocionalmente y mi salud mental se ha visto fuertemente afectada. Por lo mismo, me encuentro con el apoyo de profesionales de la salud de manera permanente, con controles regulares a fin de estabilizarme anímica y psicológicamente”

La expulsión de Rubén de Gran Hermano

Tras la denuncia de Scarlette, la producción inició una investigación interna que culminó con la salida definitiva de Rubén del espacio luego de revisar las imágenes y sin la posibilidad de reingresar al encierro, ni de participar en el panel del programa estelar.

Julio César Rodríguez, en el capítulo estelar emitido en septiembre, le comunicó la decisión al resto de los jugadores. “Ella (Scarlette) se sintió vulnerada por otro jugador que es Rubén (…) Hemos decidido apartar definitivamente y para siempre a Rubén de la casa”.

Acerca de la decisión de Gran Hermano, Scarlette señaló: “Es un tema súper delicado, mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien y mucho menos enlodar el programa. A muchas mujeres les ha pasado que nos hemos sentido así de incómodas y pasadas a llevar”.

“Quiero seguir adelante, me siento cómoda en la casa y contenta con el apoyo (…) esté siempre ha sido mi sueño, siempre valoré y agradecí la oportunidad de estar acá, entonces que esta situación no me afecte y no me defina como persona”, añadió la joven en aquella oportunidad.