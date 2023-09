Gran Hermano reveló la noche de este domingo la decisión de expulsar a Rubén de la casa más famosa del mundo.

Este fin de semana se viralizó en redes sociales una conversación entre el ex carabinero y Scarlette en donde ella lo encaró por una impactante situación.

La joven le señaló: “Oye Rubén, lo que pasó anoche, igual quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, mientras el ex carabinero respondió “no voy a confundir nada contigo, yo te veo como amiga”, a lo que la joven señala: “Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero de ahí a tocarme durmiendo…”.

Tras horas de incertidumbre por parte de los televidentes, Julio César Rodríguez y Diana Bolocco revelaron al comienzo de Gala de Eliminación la decisión de la producción de apartar definitivamente a Rubén.

Por su parte, al ser consultada por la decisión, Scarlette señaló: “Mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien y mucho menos enlodar el programa, a muchas mujeres les ha pasado que nos hemos sentido así de incómodas y pasadas a llevar”.

“Me siento agradecida por el apoyo de mis compañeros que me creyeron y estuvieron apoyándome desde el minuto cero. Quiero seguir adelante, me siento cómoda en la casa y conforme, contenta con el apoyo de los demás. Que esta situación no me afecte y no me defina a mí como persona ni como participante”, agregó.

Por su parte, los televidentes rápidamente se manifestaron a través de las redes sociales para expresar su opinión respecto a la decisión de expulsar a Rubén de la competencia.

Revisa las reacciones de los televidentes en redes sociales