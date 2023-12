Tras el término de Gran Hermano, los participantes han seguido con sus vidas. Coni, Jorge, Skarleth, Vivi y Bambino se fueron de paseo a Cancún y disfrutar de unas merecidas vacaciones después de estar tanto tiempo encerrados. Por otro lado, Scarlette, se ha enfocado en el trabajo y en sus propios emprendimientos al salir de la casa más famosa del mundo.

Asimismo, Pincoya, regresó a su querida isla de Chiloé. Al volver, la esperaban sus amigos, familia, vecinos y medios de comunicación de la isla. De ese modo, la mujer reveló sus futuros proyectos profesionales, dando a entender que regresará al canal nacional.

Pincoya vuelve a Chilevisión

Cuando aterrizó a la isla, Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, dio a conocer que su tiempo en Chiloé será temporal, debido a que hay nuevos proyectos televisivos a los que ha sido invitada.

Durante una conversación con Radio Isla, una emisora del terrirtorio, le consultaron al respecto: “Tengo un proyecto allá en Chilevisión. Todavía no se puede anticipar nada, pero voy a hablar con mi familia para tomar la mejor decisión”, reveló Galvarini.

Sus palabras insinuaron que ha recibido más de una propuesta de trabajo por parte del canal, lo que ha alimentado las suposiciones de ver a la mujer sobre una eventual participación en la próxima temporada de Top Chef VIP o en una sección de Sabingo. Tras sus declaraciones, no ha confirmado su incorporación a ningún programa en particular.

Por otro lado, Pincoya reafirmó que aunque esté en un momento actual de fama y es posible que regrese a la televisión, esta no la cambiará: “Tengo mis pies bien puestos sobre la tierra, yo no voy a cambiar”, prometió.

Por el momento no se sabe que programa será, pero seguramente que será una buena decisión por parte del canal tener nuevos rostros que sean cercanos a la gente que ve televisión.

Pincoya rechaza premio de Constanza

Muchos especulaban que Pincoya sería la gran ganadora de Gran Hermano, sin embargo fue Constanza Capelli, quien aseguró compartir el premio junto a la mujer de Chiloé.

“Ella ha sido un pilar fundamental para mi camino en el reality. Empezamos juntas y nos soltamos en algún momento… para mí ella es mi familia. No hubiese llegado acá sin ella, se lo mega merece. Éramos como madre e hija”, sostuvo la bailarina, y quien se adjudicó la sustanciosa suma de $35 millones.

No obstante, Jennifer lo rechazó afirmando que no corresponde.

“Yo estoy agradecida que siempre pensaste en mi, siempre. pero la gente sabe y me conoce, obviamente yo no lo voy a aceptar. Es tu premio y tienes que compartirlo con tu gente que te hizo ganar”, añadió. Finalmente se mostró decidida y le dijo a Capelli: “Yo no lo voy a aceptar, prefiero tu amistad”.