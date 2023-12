La noche de este domingo se realizó la esperada final de Gran Hermano, en donde tras casi seis largos meses de competencia, Constanza Capelli, se coronó como la gran vencedora, por decisión del público, de la primera edición nacional de la casa más famosa del mundo.

Tras conocerse el resultado, en donde cientos de miles de personas votaron por su favorita, la ganadora, junto a las finalistas Scarlette y Pincoya, realizaron una conferencia de prensa, en donde participó RedCarpet, para hablar de su experiencia en el encierro y sus primeras impresiones tras la final.

Durante la competencia, Constanza y Pincoya formaron la amistad más popular y querida dentro del espacio, la denominada “Familia Lulo”, quienes semana a semana se enfrentaron a sus compañeros en las placas de eliminación, saliendo victoriosas de cada nominación.

Por lo mismo, al ser consultada sobre lo que hará con los 35 millones de pesos, Constanza reveló que le dará parte de su premio a Pincoya, quien fue su gran apoyo durante los seis meses de encierro. “Ella ha sido un pilar fundamental para mi camino en el reality. Es mi familia, yo no hubiese llegado hasta acá sin ella”.

¿Pincoya aceptará el premio de Coni?

Tras las declaraciones de Coni, a muchos televidentes le surgió la duda de si la oriunda de Chiloé aceptará el premio, debido a que durante su paso por la casa más famosa del mundo ocurrieron situaciones en donde ella se negó a recibir presentes o beneficios, como ocurrió cuando Scarlette le entregó uno de los premios que compró en la subasta para que pueda comunicarse con su hijo.

Este lunes, las tres finalistas, junto a Bigote, estuvieron presentes en el panel del matinal de CHV, La Mañana, la sureña fue consultada sobre si aceptará el premio que le ofrece Coni.

Pincoya señaló que durante el encierro la bailarina le decía constantemente que compartiría su premio con ella, en caso de ganar. “Decíamos cuando nos íbamos a placa, durante las primeras semanas, nunca pensamos que íbamos a llegar a estas instancias, ella en varias oportunidades me decía ‘si llegamos a la final y yo gano el premio, lo voy a compartir contigo'”.

“Yo siempre le dije ‘tranquila, que pase lo que tenga que pasar’ y ella sabía que yo lo mismo hacia ella. Las chicas me conocen, Coni, para mí lo más importante es tu amistad, y nunca estuvimos juntas pensando en que si ganaba me iba a dar algo. Yo te lo agradezco de todo corazón, este premio te lo doy la gente, te lo mereces tú, yo siempre te lo he dicho. Estoy agradecida de que siempre pensaste en mí, pero la gente sabe, me conoce, yo no lo voy a aceptar”

Agregó además que el premio lo tiene que “compartir con su gente”, a lo que Constanza replicó “tú también eres mi gente, pero eres muy terca, nunca recibes nada”.