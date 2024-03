Alex Ortiz el comediante nacional también conocido como “El Flaite Chile”, se subió al escenario de la Quinta Vergara por primera vez en su carrera, con una rutina que generó los aplausos y las risas de los asistentes en la última noche del Festival de Viña.

Pasada las 23.50 horas, el comediante que triunfo en Olmué arribó al escenario del Festival de Viña con una presentación cargada de la cotidianidad, en donde habló de anécdotas con su madre y además, aprovecho para tirarle algunos palitos a Peso Pluma, a quien llamó “queso crema”, el artista mexicano que canceló su presentación en el certamen a pocos días de comenzar por problemas personales.

Gran parte de su rutina se basó en vivencias con su madre. “Saben que, amó a mi mamá, pero he encontrado que con los años, como que se ha puesto más violenta, se ha puesto agresiva. De repente amigos me llaman para decirme “Alex anda a ver a tu mamá, está peliando… en Facebook’, anda a verla, la van a funar”.

“Es bonito poder ayudar a tu mamá y recordar que es bonito mantener los pies en la tierra”, agregó, recordado una anécdota en donde él como estudiante debió llevar una mochila de mezclilla.

“Cuando me ponía mi mochilita llegaba mi vieja y me decía, toma Alex, una hallulla. Y ustedes pensarán, ah, la colación. No, la goma“. ¿Ustedes usaron pan como goma? Coni Santa María, pan de masa madre. ¿Young Cister? Pan de molde”, expresó, generando la risa de los presentes.

“Una vez hice cargar el cuaderno porque el pan tenía mantequilla. ¿Te equivocai? borrai, ¿te da hambre?, te comis la we*“, expresó.

Asimismo, se refirió a las diferencias entre los alumnos. “Yo siempre los miraba, estos locos tienen útiles que yo nunca tuve. Y siempre les veía una goma mitad azul y mitad roja. Y había un mito urbano de esa goma, que el lápiz azul borraba lápiz pasta. Yo un día me acerqué y le dije “hola, cuico cul**. y empecé a borrar en mi cuaderno auca”.

Tras llevarse el aplauso del público, el comediante se llevó ambas gaviotas. “Muchas gracias por la buena onda, estoy muy emocionado la verdad. No pensé que iba a recibir tanto cariño”.

Revisa las reacciones en redes sociales a continuación