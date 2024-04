Tierra Brava está cada vez más cerca de sus últimos episodios. Tras varias competencias y duelos de eliminación, son menos los participantes que quedan en competencia y sólo uno podrá ganar el premio mayor. Por ese lado, recientemente se vio una disputa entre Gabrielli y Luis Mateucci que dejó a todos impactados.

En un momento, la brasileña tomó la ventaja tras la caída de Luis, sin embargo, en el momento de armar un rompecabezas durante la prueba, el argentino sacó fuerzas y terminó siendo ganador del duelo. De ese modo, la ex participante lloró de la frustración pero fue ella quien terminó siendo la protagonista al demostrar sus capacidades y fuerza en la competencia.

Por ese lado, ya sabemos cuáles son los semifinalistas y quienes están más cerca de llegar a la prueba final.

¿Quiénes son los semifinalistas de Tierra Brava?

Los semifinalistas de Tierra Brava son los siguientes participantes: Nicolás, Luis, Fabio y Shirley Arica. Es decir que ya no queda nada para que termine el reality de Canal 13, sepamos quién gana y comience un nuevo formato con “Ganar o Servir” en las pantallas del canal.

Gabrielli se destaca en la competencia contra Luis Mateucci

El duelo de eliminación conllevó tener fuerza, habilidades y destreza. Asimismo, tras una “peleada” prueba de eliminación, Luis fue quien ganó.

“Hay que felicitar a Gabrieli, es una ganadora, me puso en aprietos. Cuando me descuidé me pasó. Me saco el sombrero por ella, tenía muchas posibilidades. Es una guerrera de cojones”, planteó el trasandino sobre el desempeño de la garota. Además, le dedicó su triunfo a Daniela Aránguiz.

Por su parte, Gabrieli emocionada agradeció el apoyo de su contrincante. “Me siento orgullosa de haber terminado la prueba, de no habértela hecho fácil. Estoy emocionada porque soy muy competitiva y quería ser semifinalista. Estoy orgullosa de mí porque cuando vi la prueba dudé de mí, hace mucho tiempo no me pasaba, pero lo hice hasta el final. Saqué fuerzas no sé de dónde, de mi mamá”, confesó.