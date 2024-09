Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13 que reemplazará en pantalla a ¿Ganar o Servir?, se encuentra en marcha y ya hay distintos nombres, que según filtraciones, estarían confirmados para el nuevo espacio de competencia.

Este nuevo espacio tendrá una nueva dinámica en donde los participantes vivirán en una academia militar bajo un estricto régimen y las competencias serían en duplas.

¿Quién es el nuevo participante de Palabra de Honor?

Según reveló Infama, Andrés Caniulef es el nuevo confirmado de reality de competencia.

El periodista recientemente dejó Mega tras dos años en la estación. En su participación en el programa ¡Hay que decirlo! se refirió a su salida del espacio.

“Es una desvinculación. Nosotros habíamos tenido ya un par de conversaciones antes. Yo creo que las relaciones laborales en la TV son como las relaciones de pareja, cuando uno siente que no está tan apasionado y romántico, es mejor decir adiós”.

“Se enfrió, porque finalmente yo diversifiqué mucho mi pega en el canal, a pesar que mi pega era en prensa. Aparecía en La hora de jugar, en Buen finde. Yo creí que lo que podía hacer estaba en ese lado”.

¿Quiénes son los confirmados?

El mismo medio reveló que entre los confirmados se encuentran Oriana Marzoli y Facundo González, actuales participantes de ¿Ganar o Servir?; al igual que Faloon Larraguibel.

El deportista Kike Acuña, quien participó en Pelotón, también estaría entre los rostros que cerraron su ingreso al espacio, al igual que Yuli Cagna, ex participante de Volverías con tu ex y La Isla de las Tentaciones, y su ex pareja Mel Alcalde, que ingresaría después.

Mientras que en conversaciones estaría Raimundo Cerda, actual participante de Ganar o Servir, las hermanas Daniella y Denise Campos, la ex Año 0 Roxana Muñoz y Fanny Cuevas, ex Mundos Opuestos.