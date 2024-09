Cada vez queda menos para que comience la esperada nueva edición del Festival de Viña, en donde Mega ya anunció que la periodista y conductora de TV Karen Doggenweiler será la animadora del gran evento artístico.

La conductora de Mucho Gusto subirá por primera vez al escenario de la Quinta Vergara, pero aún queda conocer la identidad de su compañero de labores.

Aunque distintos nombres se han filtrado como Luis Jara, Rafael Araneda e incluso el del actor Antonia Banderas, para estar en el festival que se realizará entre los días 23 y 28 de febrero, recientemente se filtró que quien estaría acompañando a Karen sería otra conocida figura del espectáculo.

¿Quién será el animador del Festival de Viña 2025?

En un nuevo capítulo de su podcast “Bombastic“, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló en conversación con Manu González quién sería el compañero de Karen Doggenweiler sobre el escenario del gran evento artístico.

El periodista español comenzó revelando detalles de la nueva edición, en donde señaló: “Yo lo conté hace harto rato.. sí que es cierto que se empiezan a poner nombres sobre la mesa, porque se engolosinan“, añadiendo que “ni el señor (Pedro) Pascal ni el señor (Antonio) Banderas tenían espacio”, comenzó señalando Manu.

Mientras que la panelista de “¡Hay que decirlo!”, señaló: “A mí me dicen que Martín (Cárcamo) ya tiene una patita adentro. A mí me tienen medio controlada y no puedo decir tanto en el canal”, agregando que “la primera semana de agosto, cuando debutamos con el programa, ahí yo dije Martín, pero ya después me dijeron no insista”.

Por su parte, el periodista señaló la fecha en que podría darse el esperado anuncio. “El contrato de Martín Cárcamo caduca el próximo 20 de noviembre, yo tengo entendido que el próximo 18 de noviembre se va a anunciar parte de la parrilla programática del Festival, y el día 22, con animador y animadora, se darán a conocer la los humoristas”.

En la misma línea añadió que el animador: “Se ve yéndose de Santiago a vivir a Viña del Mar, él es viñamarino, y nunca ha podido desarrollarse como a él le hubiese gustado, cree que se lo debe a Viña y a él mismo”.

