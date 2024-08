Uno de los más esperados para volver al Festival de Viña del Mar es Edo Caroe. El comediante, que forma parte del podcast “Tomás va a Morir“, se presentó en el festival durante febrero del 2016.

A pesar de que se le ha preguntado en reiteradas ocasiones si volverá a participar del festival, lo cierto es que no ha dado indicios de un posible retorno a la Quinta Vergara.

Hasta ahora no había dado grandes razones detrás del porqué no quería volver al escenario más importante de Latinoamérica, pero en una reciente entrevista con La Tercera, reveló sus razones.

Hay condiciones para volver

Culto de La Tercera recientemente entrevistó a Edo Caroe por un posible regreso al Festival de Viña. En esta, Caroe reveló que tiene ganas de volver a presentarse en la Quinta, pero tiene algunas condiciones.

“Primero, que sea una buena oportunidad y que las ‘lucas’ sean buenas, acorde a lo que uno está pidiendo o a lo que uno arriesga. Tercero, que la rutina funcione en Viña, que no esté tan censurada, que sea apta todo publico y del artista que va ese día. Hay un montón de cosas que tienen que confluir“, mencionó al medio.

“Creo que una condición para que uno acepte Viña es qué tanta libertad va a tener mi material en el escenario. A veces te piden que saques el nombre de esta marca o te dicen que esto está muy pasado, y vas viendo que tu rutina va perdiendo potencia y fuerza. Entonces, mejor no hacerlo e ir cuando tengas una rutina que va a funcionar. Quizás por eso me he demorado tanto en ir, o porqué no he aceptado las otras invitaciones a Viña“, reveló.

En esta misma línea reveló que “hay mucho que perder en caso de que su público esté hostil“.

A pesar de que no haber vuelto al Festival después de su única presentación, Edo vive uno de los mejores momentos de su carrera, siendo uno de los grandes comediantes del país y agotando diversas fechas en el Movistar Arena.