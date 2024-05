¿Ya no querría ir? El comediante y mago se hace viral en redes sociales por el festival.

Viralizan respuesta de Edo Caroe sobre ir al Festival de Viña: "Mis energías no están ahí"

A pesar de que aún hay una incertidumbre respecto a qué sucederá con la licitación del Festival de Viña del Mar 2025 al 2028, la población ya se pregunta quiénes serían los comediantes que se tomen la parrilla de la próxima edición.

Una de las grandes peticiones es Edo Caroe, el comediante y mago que estuvo presente en la edición de 2016 y que desde ese momento se ha mantenido vigente en el humor chileno.

¿No quiere ir otra vez?

Recientemente en redes sociales se viralizó un video de Edo Caroe hablando del Festival de Viña en su podcast “Tomás va a Morir“. Aquí destacó que durante Viña 2024 la prensa le abordó sobre si va a volver a presentarse en la Quinta o no, su respuesta sorprendió a varios al revelar que quería decir que no, pero respondió que sí existía la posibilidad si lo invitaban.

“Que yo había abierto la puerta para el Festival de Viña. Porque claro po hueón ¿qué voy a decir? No. O sea, si alguien me pregunta: ‘No jamás. Nunca. Gracias’. No po hueón, uno intenta ser educado y decir: ‘Sí, feliz de volver alguna vez, algún día’“, mencionó en primera instancia.

“Todos me preguntaban si iba a volver o no. Mis energías no están ahí en este momento. Pero, pero siempre admirando, apoyando y pelando a los colegas como corresponde“, agregó.

Puedes revisar a continuación el momento:

RedCarpet estuvo presente en el punto de prensa de Edo Caroe después de la presentación de Lucho Miranda en dónde comentó sus ganas de volver al Festival. Claramente, ahora sabemos que sus declaraciones fueron para no quedar como “pesado” y no porque eventualmente quisiera volver al certamen viñamarense.

De igual forma, hay bastantes comediantes en el territorio nacional que pueden llegar a presentarse en el Festival de Viña de 2025 y los nombres de unos posibles humoristas recién los estaremos escuchando a finales de este 2024 o incluso principio de 2025.