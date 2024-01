Tierra Brava sigue en competencias, y este jueves se vio un duelo de eliminación entre dos destacados participantes: Arturo Longton, conocido chico reality, y Junior Playboy, quien tampoco ha pasado desapercibido durante su estadía en el encierro.

Asimismo, se vio como uno de ellos se retiró para siempre del programa de Canal 13, causando lágrimas en el jugador y entre los demás integrantes.

¿Quién se fue de Tierra Brava? Es un querido participante

Lleno de emoción y conteniendo las lágrimas, Arturo Longton se despidió de Tierra Brava tras enfrentar la prueba de eliminación contra Junior Playboy. Este último logró una ventaja significativa en la competencia y alcanzó la victoria sin esforzarse al máximo, dejando a Longton fuera del juego.

Durante el momento de despedida, Arturo estaba tan emocionado que no le salían las palabras de agradecimiento a sus compañeros.

Mientras explicaba que con la edad se ha vuelto más sensible, logró dedicarle palabras a Uriel, a quien describió como “un gran amigo”, quien también aguantaba el llanto.

A Shirley, en tanto, le confesó que “no esperé jamás encontrarme con este tipo de emoción en el encierro, era imposible, pero sucedió. Nunca me había pasado que conectara con tanta gente en un grupo humano”.

“Lo voy a extrañar mucho. Ojalá pueda volver”, le respondió, llorando, la peruana. Ambos se despidieron con un fraternal abrazo y beso.

Sobre su desempeño en las competencias y pruebas, Longton explicó que “ya al pisar el escalón me dio un tirón abajo y era difícil”. Aquello es debido a la lesión con la que llegó a la prueba, tras la fuerte caída que sufrió días anteriores.

Arturo Longton rinde homenaje a Bonvallet

Previo a la competición, Arturo Longton vistió una camiseta de la selección en la que llevaba impreso el apellido Bonvallet, rindiendo así un sentido homenaje al comentarista deportivo fallecido. Además, expresó su pesar por las lesiones sufridas durante el desafío.

“Éste ha sido el reality más complejo de los que he vivido, me lo he pasado con lesiones, y he tenido más afinidad con mis compañeros. No estoy en un 100%, me siento en un 50%. Pero me quiero quedar acá”, señaló y explicó sus sentimientos hacia Shirley.

“Me he limitado mucho, he tratado de gestionar esto de la mejor manera posible, mis sentimientos, pero no he podido evitarlos. El peor escenario posible es un reality donde te ve todo el mundo, aquí es casi imposible conectar con alguien, pero se dio”, declaró el chico reality.

¿Cuándo termina Tierra Brava?

En un episodio de Zona Latina en TV+, Luis Sandoval desveló la presunta fecha de conclusión de Tierra Brava. El comunicador informó que el desenlace de Tierra Brava se transmitiría por Canal 13 el 30 de abril próximo.

“El martes especulamos cuando terminaba Tierra Brava el reality que está actualmente en pantalla y me dan la fecha de término de este reality que es el próximo 30 de abril“, reveló Luis Sandoval.