Eddy Valenzuela, triunfador mexicano del Festival de Viña: "Me voy enamorado de esta tierra"

El representante de México, Eddy Valenzuela, se alzó como el vencedor en la competencia internacional del Festival de Viña 2024, la cual finalizó la noche del pasado jueves, en lo que fue la penúltima jornada del evento.

El joven cantante, quien llegó con la misión de representar a país en el certamen, quedó incrédulo al escuchar su nombre anunciado como el ganador del certamen.

El tema que lo catapultó hacia la victoria en la competencia internacional lleva por título “El Maestro”. La canción no solo resonó en el escenario del festival, sino que también conquistó a la audiencia y al jurado, consolidando a Eddy Valenzuela como un talento destacado en la escena musical internacional.

Tras revelarse el resultado, el artista conversó con RedCarpet de Redgol en donde entregó sus impresiones tras su paso por el Festival de Viña y la competencia.

Eddy Valenzuela y su amor por Chile

Acerca del momento en que se anuncia que es el ganador, el artista señaló: “Sinceramente estoy muy feliz, muy atareado. Muy contento, muy emocionado por lo que viene y por lo que vendrá. Entonces, emocionado de todo lo que se viene y todo lo que puede pasar”.

Asimismo, entregó detalles de lo que significa para él competir en nombre de su país. “Todo sabemos que Viña del Mar es un concurso a nivel internacional y representar a México es un orgullo y lo tomo con muchísimo respeto. Vinimos a poner en alto a México y me siento muy feliz de poder representarlo de esta manera”.

De igual forma, agrega que la experiencia de competencia en el Festival de Viña le ha dado grandes herramientas para su carrera.

“Me llevo mucho aprendizaje de toda esta participación, creo que en cada presentación he podido crecer más, el enfrentar al monstruo de la Quinta Vergara. Me ha dado muchísimas tablas, muchísimas bases”.

Eddy recalcó el cariño que ha tomado del país durante el tiempo que estuvo aquí. “Es un privilegio, yo me llevó muchísimas cosas de Chile, me voy enamorado de esta hermosa tierra, de este hermoso país y de este hermoso público, Ha sido algo increíble para mi vida y para mi carrera”.

Revisa el momento a continuación