Anoche pudimos conocer que México, representado por el cantante Eddy Valenzuela es el ganador de la competencia internacional del Festival Viña del Mar 2024. Tras enterarse de la noticia, el joven de 20 años no podía creer que era el elegido del concurso, demostrando una profunda gratitud y felicidad por obtener dicho reconocimiento.

Durante la conferencia de prensa Eddy Valenzuela fue consultado por su reacción al enterarse como ganador y entregó sus explicaciones.

“Yo sinceramente…primero la noticia de venir a Viña del Mar, yo no venía a ganar sinceramente, yo venía a disfrutar esta experiencia, pisar un escenario en el que han estado todos mis ídolos, venía a conocer, a aprender, no quiero decir que veníamos con bajas expectativas, sino que no venía con ansias de ganar”.

Pero eso no es todo, porque en conversación en exclusiva con RedCarpet, el artista dio a conocer sus impresiones de Chile y con quien le gustaría colaborar en un futuro.

Eddy Valenzuela revela con cuál artista chilena le gustaría hacer música

El joven reveló que se sintió muy cómodo y feliz de haber participado de esta experiencia y de Chile. “Me voy de este país muy contento, muy enamorado y me gustaría devolverles un poquito de cariño y del amor que me han regalado”.

Luego, al ser consultado por cuál artista de nuestro país le gustaría colaborar, indicó que ha estado en conversaciones con La Rancherita.

“Aún no hemos definido nada, solo quería que nos conociéramos, ver si nos conectábamos si podíamos congeniar. Y la verdad es que es una niña que canta increíble, trae mucha chispa, mucho ángel“, declara Eddy Valenzuela.

“Me encantaría poder hacer algo con ella, estamos en plática, ojalá que se pueda hacer algo“, señala el intérprete.