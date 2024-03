Esta noche es la última jornada del Festival de Viña del Mar y damos por terminada la edición 2024 del certamen musical. Tras diversos momentos emotivos y memorables, el evento más importante de Latinoamérica brindó destacados espectáculos como también nuevos debates.

De ese modo, ahora solo quedan dos artistas por presentarse y un comediante para finalizar una nueva experiencia de festival.

¿Quiénes se presentan hoy en el Festival de Viña?

María Becerra

Esta noche podremos ver a todo ritmo el talento chileno y argentino. Primero se presentará la artista María Becerra: cantante y compositora argentina quien ha publicados dos exitosos álbumes de estudio Animal (2021) y La nena de Argentina (2022), y actualmente cuenta con 3 millones de oyentes mensuales solo en Spotify.

Además, ha sido protagonista en los Latin Grammy 2023, donde estuvo nominada en las categorías “Mejor Interpretación de Reggaetón”, “Mejor Canción Urbana”, “Mejor Fusión / Interpretación Urbana” y “Canción del año”.

Alex Ortíz

Luego es el turno del comediante Alex Ortíz, comediante chileno conocido por su personaje “Flaite chileno”, quien tuvo un exitoso paso por el Festival de Huaso de Olmué, ahora tendrá su debut en la Quinta Vergara.

En su conferencia de prensa indicó que está a gusto con el público que le tocó para su rutina.

“Los nervios son los que tenemos que tener, pero controlados, muy preparados para esta noche. He escuchado mucho María Becerra. Considero (que me tocó) un buen público. Estoy contento con el día y contento de poder entregar una rutina que creo que calza ese día también”, declara el comediante.

Trueno

Mateo Palacios, conocido como Trueno, es un artista argentino nacido en el barrio de La Boca y que desde los 14 comenzó su carrera en el freestyle en donde estuvo en diversos lugares presentándose en esta área del rap. Ahora, el intérprete de “Dance Crip” se sube por primera vez al escenario de la Quinta Vergara, logrando una oportunidad única en su carrera.

“Más allá de a quien reemplazo o por quién vengo, la oportunidad de estar en Viña del Mar para mí es un logro super grande y personal“, aseguró.

Por ese lado, dio a conocer que se siente feliz con el público chileno porque “cada vez que vengo me reciben mejor”. “Este es el país donde me retiré de las batallas de freestyle, así que siempre tengo algo especial con Chile, he venido muchas veces y todas las veces me recibieron de 10″, agregó.

“Me dijeron de la oportunidad y yo dije ‘wow hay que estar ahí sí o sí y mostrar lo que nosotros hacemos’ y a disfrutarlo, que es lo más importante, así que estoy muy agradecido de la gente de Viña por habernos elegido para venir acá”, cerró.