Este viernes 1 de marzo se lleva a cabo la última noche del Festival de Viña 2024. Todos los ojos están puestos en las presentaciones que se harán este día y es que al ser el cierre del festival este se quiere terminar en lo más grande.

Con presentaciones de María Becerra, Alex Ortíz y Trueno el certamen tendrá una cierre con dos grandes exponentes de la música urbana Argentina. Mientras tanto el chileno Alex Ortíz cerrará el humor con todo en una noche que desde ya promete.

Ventajas de ser el último

Debido a su próxima presentación en el escenario más importante de Latinoamérica es que Alex Ortiz tuvo su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton Miramar durante esta tarde.

En este momento estuvo presente RedCarpet y nuestro equipo decidió preguntarle qué se sentía ser el último humorista en presentarse en el certamen de la ciudad jardín.

“Mira ser el último de verdad que igual me gustó, lo encuentro que es bueno en el sentido de que puedo ver todas las rutinas en la casa y también ir mirando cómo están desarrollándose mis colegas y lo importante claro ver también si nos topamos en algún chistecito para cambiarlo, para no estar contando quizás lo mismo porque el tema se puede topar pero la idea es que no se tope el chiste“, destacó.

Con esto Ortíz está preparadisimo para lo que es la última noche y es que en la conferencia incluso destacó que tiene algunas sorpresas preparadas con María Becerra y Trueno para así adaptarse a su público durante su rutina.

Y es que el humorista que es comúnmente conocido como el flaite chileno se presentará principalmente ante un público joven, por tanto tendrá que dominar al Monstruo en lo que dure su show en la Quinta Vergara la noche de este viernes.