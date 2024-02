María Becerra será una de las artistas encargadas de bajar la cortina del Festival de Viña del Mar 2024. La argentina enfrentó a la prensa en la previa, donde reveló que su show contará con una sorpresa y además se refirió a la colaboración con Ivy Queen.

La argentina se presentará sobre la Quinta Vergara este viernes 1 de marzo, en la cual también estarán Trueno y Álex Ortiz en el humor. La joven de 24 años pasa por un gran momento y se encuentra en este certamen como parte del jurado encargado en evaluar la competición folclórica e internacional. Claro que también tendrá la oportunidad de mostrar su música sobre el escenario.

Colaboración de María Becerra con Ivy Queen

A la hora de hablar de la música urbana en Latinoamérica, una de las voces más importantes es Ivy Queen. María Becerra ha logrado formar una gran relación con la cantante y en la previa a su presentación en Viña estrenó “Primer Aviso”, donde La Caballota colabora con la argentina.

“Fue súper curioso lo que pasó con esta canción. Cuando la escuchen se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, yo se la había mandado a ella para que me mande unos Ad Libs (…) me dijo que la esperara para la canción. A los dos días me mandó su verso y lloramos cuando lo escuchamos, nada que ver, es un reggaeton, un perreo y estabamos llorando”, explicó La Nena de Argentina.

Se vienen cositas

María Becerra abrirá la última jornada de Viña del Mar y será la ocasión ideal para presentar en sociedad “Primer Aviso”. “La voy a cantar por primera vez mañana mismo en el Festival”, señaló. Junto con esto, la argentina aseguró que tiene una gran sorpresa para sus fanáticos sobre la Quinta Vergara.