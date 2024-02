El Festival de Viña del Mar 2024 poco a poco comienza a bajar la cortina de una nueva edición. Este jueves 29 de febrero se realizará la quinta jornada, donde uno de los espectáculos será protagonizado por Young Cister. Revisa la hora en la que saldrá al escenario.

El joven cantante de trap es una de las voces importantes del género urbano en Chile y a sus 27 años, ya ha logrado bastantes hitos para una carrera que va en ascenso. Con presentaciones en Lollapalooza y Movistar Arena en solitario, el Festival se transforma en el desafío más importante de su vida artística. Será protagonista de la llamada noche chilena en la Quinta Vergara.

¿A qué hora sale Young Cister en el Festival de Viña 2024?

El oriundo de Conchalí es el encargado de cerrar la quinta noche del Festival de Viña del Mar. Antes de él, estarán presentes Los Bunkersy Sergio Freire en el humor. También será la jornada de la final de las competencias folclóricas e internacional. Sumado todo esto, Young Cister debería pisar el escenario cerca de la 1:30 de la madrugada.

La noche chilena en Viña

Si Mora y Anitta protagonizaron la noche urbana el miércoles, este jueves Los Bunkers, Sergio Freire y Young Cister dan vida a la noche chilena. Mientras los oriundos de Concepción han estado en varias oportunidades en este escenario, el cantante urbano lo hará por primera vez con su espectáculo propio.

Es que Young Cister ya estuvo en la Quinta Vergara junto a Polimá WestCoast en 2023, pero otra cosa es siendo uno de los protagonistas de la noche. “Lo que ustedes quieran ser que nadie les diga que no lo pueden hacer, porque mucha gente lo me dijo, mucha gente me dijo que yo no podía hacer esto y aquí estamos gracias a Dios“, señaló emocionado el nacido en Conchalí.