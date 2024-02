Continúa el Festival de Viña del Mar 2024 este martes 27 de febrero en lo que será la tercera noche del evento. La jornada nuevamente tendrá artistas internacionales luego del éxito anoche del italiano Andrea Bocelli y los argentinos Miranda.

También, será la primera vez de un humorista chileno en la Quinta Vergara, quien tendrá que enfrenarse al Monstruo que apareció durante este lunes en la rutina de Javiera Contador.

¿Quién empieza hoy martes en el Festival de Viña 2024?

Este martes 27 de febrero los encargados de abrir la tercera noche del Festival de Viña 2024 será el grupo mexicano Maná .

¿Quién está hoy martes en el Festival de Viña? Mira la cartelera

Según el cronograma del Festival de Viña 2024, hoy martes 27 de febrero se presentarán:

Maná

Luis Slimming (humor)

(humor) Men at Work

Los primeros en salir al escenario serán la banda mexicana Maná, luego vendrá el humor de Luis Slimming (Don Comedia), después vendrá la competencia internacional con el chileno Charly Badulaque y la competencia folclórica y cierran la jornada los australianos Men at Work.

El día que Maná pidió mar para Bolivia

La llegada de Maná a Chile se da luego de algunas polémicas con nuestro país, ya que el grupo mexicano debió cancelar su show en el Festival de Viña 2023 por un problema de salud de Fher, su vocalista principal. Ahora se tomarán su revancha en Viña, pese a que en 2017 le solicitó a Chile que le dé una salida al mar a Bolivia.

“A veces las cosas se sacan de contexto. Yo di una opinión muy respetuosa de decir ‘oye, algún día se podrían poner de acuerdo los gobiernos de Chile y Bolivia en abrir una franja para que saliera Bolivia al mar, y tal vez funcionaría’, pero claro, no se puede entrometer con la integridad de un país, o si un país no quiere hacer”, comentó el vocalista este lunes en conferencia de prensa.

Luis Slimming viene de recibir pifias en Chile Chico

Para esta jornada de martes el humor estará a cargo de Lucho Slimming, conocido humorista chileno denominado como Don Comedia. Este humorista cuenta con programas como El Sentido del Humor y Entre Broma y Broma.

También tuvo un exitoso paso en el Festival del Huaso de Olmué en 2023, con lo que se ganó su boleto para esta edición de Viña. Sin embargo, lamentablemente viene de recibir pifias el Festival de Chile Chico en enero pasado, por lo que debe revertir la situación y ganarse al Monstruo tras su aparición anoche con Javiera Contador.

¿Quiénes son? Men at Work: la icónica banda ochentera

Uno de los platos fuertes en este Festival de Viña del Mar 2024 será Men at Work, un grupo de rock australiano que se formó en 1978 y que en los años 80 fue un éxito en todo el mundo.

El grupo llega en esta ocasión a Viña con Colin James Hay, vocalista e integrante original del grupo que estará con parte de la banda de Ringo Starr, ex Beatle. Se espera que toquen algunos de los temas más conocidos del grupo, como Down Under, Who Can It Be Now?, Overkill, entre otros.