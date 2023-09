Taylor Swift se encuentra en su mejor momento y es que durante el mes de octubre relanzará 1989 Taylor’s Version y además se viene el estreno mundial de The Eras Tour Concert Film.

Pero lo que llamó más la atención de los swifties es la supuesta nueva pareja que tendría nuestra cantante favorita ya que este domingo se la vió en un partido de fútbol americano en el Arrowhead Stadium en la ciudad de Kansas, siendo supuestamente invitada por Travis Kelce.

La artista estuvo presente en uno de los palcos del estadio en compañía de la madre de Travis, Donna, para presenciar el partido entre los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs.

¿Quién es Travis Kelce?

Travis Kelce es un reconocido jugador profesional de fútbol americano estadounidense y forma parte de los Kansas City Chiefs de la National Football League (NFL) jugando en la posición de tight end.

Con 33 años, misma edad que Taylor, nació el 5 de octubre de 1989. Según se menciona en la Revista People Kelce es conocido por tener una vida pública tranquila y lejos de rumores y escándalos siendo uno de los jugadores más cotizados. Además de esto Travis es dos veces ganador del SuperBowl.

Con una vida pública lejos de escándalos a Kelce se le ha conocido solo una relación con Kayla Nicole, cantante y creadora de contenido con la que estuvo 5 años. La relación terminó en 2022 y desde ese momento al deportista se mantuvo soltero hasta ahora.

Pero eso no es todo ya que a pesar de las grandes cualidades de Travis el deportista también es conocido por ser swiftie y no duda en decir que es fanático de la cantante y así lo ha dado a conocer en diversas entrevistas con medios estadounidenses llegando incluso a ir a uno de los tantos conciertos del The Eras Tour este año.

Digna de wattpad

Ahora con el efecto swiftie se han conocido más detalles sobre este posible romance y relación entre ambos y es que Kelce al ser un gran fan de Swift en su momento si intento establecer contacto con la artista.

Y es que Travis acudió a uno de los conciertos de Taylor en el Arrowhead Stadium en julio. Posteriormente a finales del mismo mes en el podcast New Heights mencionó que había ido al concierto y que habría tratado deentregarle una friendship bracelet con su número de telefono a Taylor. Tristemente ese día Taylor no estaba recibiendo invitados por tanto no aceptó la pulsera de Kelce.

Luego de esto no se supo mucho más de esta relación hasta que en septiembre se conocieron los primeros rumores de que ambos podrían estar saliendo y conociéndose en un ámbito romántico.

Todo esto explotó luego de que este 24 de septiembre Taylor asistió al partido de Travis y el mismo jugador quedó sorprendido de ver a la artista junto a su madre en el palco. De hecho algunos rumores señalan que el jugador pidió acudir al palco a descansar y esto se le fue negado.

Paseos en descapotables y restaurantes privados

Este mismo domingo y luego de que se terminará el partido Kelce y Swift salieron juntos del estadio. Aquí ambos se veían bastante felices y según se reportó el futbolista y la cantante dejaron el estadio en el descapotable de Kelce camino a un restaurante.

Dicho restaurante habría sido alquilado por Travis para tener una cena por la victoria de los Kansas City Chiefs con su equipo y sus más cercanos, con Taylor Swift en la lista de invitados.

Al parecer Taylor se convirtió en una fanática de los Chiefs y las swifties viven por este momento. Y es que Travis Kelce sufrió con el efecto swiftie el aumentar su popularidad en las distintas redes sociales que posee, ganando una buena cantidad de seguidores en las últimas horas.

Además de esto Tiktok se llenó de edits de Taylor y Travis junto con teorías de los fans del tiempo que llevan saliendo juntos y de cómo podría haber empezado esta nueva historia de amor entre ambos.

Igualmente la cuenta oficial de la NFL en twitter no dudo de usar este histórico momento para cambiar su descripción a “NFL (Taylor’s Version)” y su foto de portada con una de la cantante gritando por Travis en el estadio.

Los sueños se hacen realidad y al parecer Travis Kelce logró su sueño de tener una relación con Taylor Swift.