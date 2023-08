Hace un par de años que Taylor Swift anunció que se encontrará regrabando sus primeros 6 álbumes de estudio, esto con el fin de tener el control sobre su música y con Fearless, Red y Speak Now ya lanzados, ahora viene un nuevo relanzamiento.

Finalmente, durante la última noche de The Eras Tour en Los Angeles y además la última fecha de la gira de Estados Unidos, la cantante anunció que “1989” es el nuevo disco en ser regrabado y relanzado para sus fans.

¿Cuándo se lanza 1989 Taylor’s Version?

Taylor anunció finalmente que 1989 será el próximo disco que relanzara este año y reveló que este se encontrará disponible en todas las plataformas de streaming de música el próximo 27 de octubre de 2023.

Este álbum llegará exactamente en la misma fecha, pero nueve años después, del lanzamiento original del disco que se dió el 27 de octubre de 2014. Con esto, los rumores de que disco llegará primero se resolvieron y es que en redes sociales los swifties tenían sus teorías de que Reputation podría ser el próximo en ser anunciado.

Mediante una publicación en sus redes sociales la artista destacó que 1989 fue uno de los discos que cambió su vida en diferentes formas.

“Para ser totalmente sincera, este es mi regrabación favorita de todas las que he hecho porque las 5 pistas From The Vault son una locura“, destacó.

1989 es el icónico álbum de Taylor Swift que oficializó su cambió totalmente al pop, con canciones como “Black Space“, “Bad Blood“, “Wildest Dreams“, “New Romantics” y la tan conocida “Shake It Off“, la artista espera sorprender a sus fanáticos con 5 tracks inéditos.

Con una portada totalmente nueva y la única de las regrabaciones en las que sale sonriendo, sabemos que este será una vuelta totalmente a la infancia y adolescencia de algunos con temas como “Shake It Off” volviendo a sonar en las radios.

Todo esto mientras la artista se prepara para comenzar el tramo latinoamericano del The Eras Tour, el que comienza en México el próximo 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol y que continúa en noviembre con paradas en Argentina y Brasil a finales del mes.