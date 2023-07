Este pasado 7 de julio Taylor Swift lanzó por fin su Speak Now (Taylor’s Version), con un total de 6 canciones nuevas la artista encantó a los swifties con el disco que forma parte de las regrabaciones de sus 6 primeros álbumes de estudio.

El disco ya rompió distintos récords y se posicionó como uno de los más escuchados en Spotify luego de sus primeras horas de su lanzamiento a las 00:00 horas.

Cambió la letra

A pesar de todo, algunos fanáticos no se encuentran tan contentos con el estreno debido al cambió en la letra en una de sus canciones más icónicas. Better Than Revenge es una de las grandes canciones de la época de Speak Now y ahora, la artista decidió modificar la letra de la canción.

La canción desde su estreno en 2010 ha sido blanco de críticas debido a sus versos misóginos y es que en una de sus partes hace un fuerte descargo contra una mujer diciendo: “Ella es conocida por las cosas que ella hace en el colchón“.

Ahora la letra modificada dice “Él es como una polilla atraída por el fuego/ Ella es quién sostiene los fósforos“, esto ya que Taylor ha vivido un gran cambio desde que lanzó Speak Now en 2010.

Mucho se ha especulado sobre a quién se esta refiriendo la cantante y muchos detallan que posiblemente está dedicada a Camilla Belle, la actriz que comenzó a salir con Joe Jonas luego de su quiebre amoroso en 2008.

El cambio en la letra también se da luego de que en varias ocasiones la cantante ha destacado que se encuentra arrepentida de haber acusado a otra mujer de robarle a su pareja.

De momento, son muchos los swifties que han destacado que no les gusta que Taylor haya cambiado la letra y otros apoyan la decisión de la cantante de modificar la canción.

Puedes escuchar a continuación Better Than Revenge (Taylor’s Version):