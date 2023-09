Taylor Swift se está preparando para el lanzamiento de 1989 Taylor’s Version en octubre. Este disco es la regrabación y relanzamiento de su quinto álbum de estudio y el que le dió el salto al pop con canciones como Style y Bad Blood.

Esta regrabación no venía sola y es que Taylor decidió integrar en el 5 nuevas canciones totalmente nuevas from the Vault (de la bóveda), que son canciones que no alcanzaron a llegar al lanzamiento original del disco en su lanzamiento en 2014.

¡Tras millones de acertijos ya tenemos los nombres!

A solo unas pocas semanas del lanzamiento del álbum, Taylor decidió hacer una divertida actividad para sus swifties junto con Google y es que estos últimos días apareció una bóveda al poner “Taylor Swift” en el buscador. Al hacer click en ella se abría la bóveda y los fanáticos tenían que responder a una serie de acertijos para así desvelar los títulos de las 5 nuevas canciones.

Con un total de 89 acertijos por responder a nivel mundial los swifties tenían que lograr la meta de más de 33 millones de acertijos para poder abrir está bóveda y tener los nombres.

Durante esta jornada la meta fue alcanzada y Taylor por fin reveló los tan esperados títulos de estas canciones los que son:

“Slut!” (Taylor’s Version) (From The Vault)

Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From The Vault)

Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From The Vault)

Suburban Legends (Taylor’s Version) (From The Vault)

Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From The Vault)

Estas canciones se suman a las 16 canciones originales que contiene el álbum y no se descarta que Taylor decida agregar más canciones y algunas colaboraciones con otros artistas, algo que se vió en Speak Now Taylor’s Version.

¿Cuándo se lanza 1989 Taylor’s Version?

La regrabación de 1989 Taylor’s Version se podrá escuchar en todas las plataformas el próximo día viernes 27 de octubre y es casi 10 años después del lanzamiento del disco en el mismo día pero del años 2014.