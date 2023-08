Los fanáticos de Taylor Swift se sorprendieron durante este día miércoles al ver que PrimeVideo lanzaba el tráiler de una nueva serie el que incluye una icónica canción de la cantante en su Taylor’s Version.

No es novedad ver canciones de la artista en series de la plataforma ya que con anterioridad en The Summer I Turned Pretty también incluyó algunos de sus temas en el soundtrack oficial.

Reputation Taylor’s Version se hace presente

Wilderness es la nueva serie de suspenso que llegará a PrimeVideo este año y este 23 de agosto se reveló el primer tráiler oficial el que trae como canción principal “Look What You Make Me Do (Taylor’s Version)“ de Taylor Swift.

La canción forma parte de Reputation, el sexto álbum de estudio de Swift que se lanzó durante noviembre de 2027. Aunque el tema que está en el tráiler fue lanzado durante agosto de 2017 como sencillo del disco.

Con esta nueva revelación los swifties ya se encuentran emocionados de que la artista prontamente revele la fecha de lanzamiento de la regrabación de Reputation en su Taylor’s Version.

Hay que recordar que no es la primera vez que una canción de este mismo álbum forma parte de una serie, ya que en The Summer I Turned Pretty la compositora incluyó “Delicate” en el soundtrack.

¿Cuándo se estrena Wilderness?

Wilderness es la nueva serie de terror psicológico y suspenso de Amazon PrimeVideo y nos presenta el matrimonio de Liv (Jenna Coleman) y Will (Oliver Jackson-Cohen). La serie se encuentra basada en la novela del mismo nombre de B.E. Jones la serie se estrena el 15 de septiembre en la plataforma.

La serie nos mostrará como el matrimonio de ambos personajes se ve resquebrajado por una infidelidad de Will, lo que daña a Liv, la que después se convierte en la pesadilla de su pareja, lo que puedes ver en el tráiler que puedes revisar a continuación:

Con la descripción “Mira lo que la obligó a hacer“, mismo que el de la canción de Taylor Swift, Wilderness promete con su estreno en el mes de septiembre en el servicio de streaming de amazon.