Una nueva eliminación se acerca a Tierra Brava, en donde un participante deberá abandonar la hacienda ubicada en Perú y despedirse de la competencia por los 25 millones.

Esta semana se reveló quiénes son las dos primeras nominadas, pero debido al desfase que tiene el exitoso reality de Canal 13 en pantalla, las filtraciones no han tardado en llegar y ya se conoce quién sería la próxima participante en dejar la competencia extrema.

¿Quién es la nueva eliminada de Tierra Brava?

Según informa Infama, la modelo e influencer Francisca Undurraga sería la nueva eliminada del reality de competencia tras perder el duelo por la permanencia.

Durante estas semanas también se verá la fuerte discusión entre Fran y Angélica Sepúlveda, la cual terminó con la renuncia de la ganadora de Granjeras del reality.

El medio también asegura que se verá el reingreso de Arturo Longton ocupando el lugar que dejó la ex participante de Mundos Opuestos y 1810.

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Fran Undurraga fue la primera nominada de la semana luego de que su equipo “Linterna Verde” perdió la competencia. Por este motivo, el capitán, Luis Mateucci, tomó la decisión de dejarla en zona de riesgo.

“No la veo compenetrada con la convivencia y no la veo bien”, expresó en ese momento, mientras que Fran agregó: “Estoy con el chip más cambiado, estoy compartiendo con la gente, he hecho nuevas amistades. Quizás no es mi mejor momento, pero creo que todas las personas necesitan nuevas oportunidades”.

Tras esto se llevó a cabo la prueba individual, en donde nuevamente los verdes debieron competir.

En la prueba Luis llegó primero en la competencia, obteniendo el privilegio de dormir en la “habitación VIP”, mientras que en último lugar llegó Shirley Arica, quedando así en placa de eliminación

“Pensé que iba a ser muchísimo más fácil, pero me costó mucho. Ahora voy a una nueva nominación y vamos con todo. Me estimula estar aquí, es como una inyección de vitaminas. Ahora me toca con la Fran, voy a darlo todo”, señaló tras conocerse su nominación.

Mientras que por otra parte, Fran Undurraga señaló que siente que el duelo será equilibrado, ya que tienen habilidades similares. “Creo que Shirley es la contrincante perfecta, prácticamente medimos lo mismo, tenemos habilidades parecidas. Va a ser una competencia muy justa”.

Aún queda conocer quién es el tercer nominado/a de la semana, en donde saldrá tras las votaciones del próximo cara a cara.