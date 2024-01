Fran Undurraga y el tenso cruce con Angélica en Tierra Brava: "No me he podido defender"

Tierra Brava está muy cerca de emitir un impactante capítulo en donde finalmente los televidentes podrán ver el comentado cruce entre Angélica Sepúlveda y Fran Undurraga, durante una actividad, en donde tras el enfrentamiento, la “fierecilla de Yungay” renunció a la competencia.

El reality de competencia compartió las primeras imágenes de la discusión en donde se escucha a Angélica decir “¡sácala ahora!, ¡sácala, la quiero fuera del reality ahora!.

A pesar de que el capítulo aún no se emite, los televidentes tienen una idea de lo que pudo haber ocurrido, ya que luego de su salida, la ganadora de Granjeras entregó su versión de los hechos, a la que recientemente se sumó Fran Undurraga, quien tras salir del encierro, compartió sus primeras declaraciones respecto a lo ocurrido.

Fran Undurraga alza la voz tras conflicto con Angélica Sepúlveda

A través de sus redes sociales, la ex participante de Doble Tentación se refirió al conflicto. “Ustedes tienen solo una versión, yo no me he podido defender, yo no he podido hablar al respecto y he tenido que ser juzgada por muchos de ustedes sin saber la segunda parte, la mía, y sin ver las imágenes tampoco”.

Luego añadió: “Es súper injusto juzgar cuando no se tiene toda la información, y se tiene la información de un solo lado. Lo que yo pido es que se muestre todo, el principio, el durante y el después de lo que sucedió; los ataques hacia mí; las palabras que se dijeron”.

“Las calumnias, cosas que son tan graves que podrían incluso llegar en un Tribunal. Así que vean el capítulo, Dios quiera que lo muestren entero, así como ustedes piden que se muestre entero”, puntualizó en el registro, continuando con una historia en donde escribió: “Antes de juzgar, siempre se deben tener las dos partes de la historia…”.

Las declaraciones de Angélica Sepúlveda

Tras su salida de Tierra Brava hace algunas semanas, la ganadora de Granjeras conversó con Zona de Estrellas en donde entregó su versión de lo sucedido.

“Le mostré lo sucio que estaba el burro, que era responsabilidad de ella limpiar y cambiar el agua, porque estaba sucia. Se sintió tan desenmascarada frente a las cámaras que en todo momento grababan que fue a la pesebrera del animal y me gritó: ‘la voy a limpiar para que te calles’”.

Sin embargo, eso no quedó allí, ya que Angélica le respondió, lo que generó, según revela, una inesperada reacción de Fran.

“Le dije unas cuantas verdades, tomó una horqueta de fierro, la llenó de excremento animal y me lo tiró con fuerza y con intención de agredir a la cara. Gracias a Dios no se le soltó la horqueta o me rompe la cabeza”.

¿Cuándo se mostrará el conflicto entre Angélica y Fran Undurraga?

El espacio de competencia de Canal 13 reveló las primeras imágenes del conflicto entre las participantes, el cual está muy cerca de llegar a la pantalla. Revisa el avance a continuación.