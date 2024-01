Uno de los episodios más esperados por los televidentes de Tierra Brava está muy cerca de llegar a la pantalla: Hablamos de la gran discusión entre Angélica Sepúlveda y Fran Undurraga, que culmina con la renuncia de la “Fierecilla de Yungay” del programa de competencia.

Canal 13 ya reveló las primeras imágenes de lo que se podrá ver dentro de muy poco en pantalla, situación que molestó a la ex participante, quien arremetió en contra del programa a través de sus redes sociales.

Angélica Sepúlveda arremete contra Tierra Brava

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de Granjeras respondió al avance del capítulo, señalando que fue agredida por la ex participante de Doble Tentación. “Karla Constant jamás estuvo presente en esa discusión, donde quien me agrede fue Fran Undurraga”.

“El contrato fue explícito y dice que habiendo agresión física se multará con expulsión. No la expulsaron, así que ¿Quién incumplió con el contrato?”, añadió.

Asimismo, señaló que el fuerte cruce entre ambas participantes no será transmitido este domingo. “No engañen al público, ese episodio no lo mostrarán el día domingo, falta que muestren la competencia de equipos, (la pelea fue) después de la competencia grupal, en el día del cara a cara”.

El avance del nuevo capítulo muestra la nueva competencia por equipos, además de un conflicto en la convivencia, en donde aparece Chama muy molesta. Pero lo que llamó la atención del público fue la discusión entre Angélica y Fran, en donde se escucha a la fierecilla decir: “¡sácala ahora!, ¡sácala, la quiero fuera del reality ahora!.

Revisa el avance a continuación

El comunicado de Canal 13 tras la salida de Angélica Sepúlveda

A través de un comunicado, el canal señaló que la salida de Sepúlveda se debe “al no estar de acuerdo con la sanción y multa aplicada a una compañera por una situación en su contra”.

“Como Canal 13, reafirmamos la protección de cada uno de los participantes, velando siempre por un ambiente de respeto y seguridad entre ellos”, añade.

Agregado que todos los integrantes deben cumplir con las condiciones que son estrictas sobre el maltrato. “Es así como se obliga a los participantes, a través de sus contratos respectivos, a mantener una conducta libre de violencia física, psicológica y verbal. Su no cumplimiento permite aplicar sanciones proporcionales a la falta“, señala la misiva.

¿Qué pasó entre Angélica y Fran?

Tras conocerse su salida del espacio, hace algunas semanas, Angélica en conversación con Zona de Estrellas, se refirió a lo ocurrido. De acuerdo a lo señalado por la ganadora de “Granjeras”, todo comenzó cuando se encontraban realizando labores de limpieza a los animales, en donde Fran no habría seguido las tareas indicadas por el capataz.

“Le mostré lo sucio que estaba el burro, que era responsabilidad de ella limpiar y cambiar el agua, porque estaba sucia. Se sintió tan desenmascarada frente a las cámaras que en todo momento grababan que fue a la pesebrera del animal y me gritó: ‘la voy a limpiar para que te calles’”.

Sin embargo, eso no quedó allí, ya que Angélica le respondió, lo que generó, según revela, una inesperada reacción de Fran. “Le dije unas cuantas verdades, tomó una horqueta de fierro, la llenó de excremento animal y me lo tiró con fuerza y con intención de agredir a la cara. Gracias a Dios no se le soltó la horqueta o me rompe la cabeza”.