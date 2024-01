¡Oriana en Tierra Brava! Luis Mateucci recibirá inesperado mensaje de su ex pareja en el reality

Tierra Brava está cerca de emitir un esperado capítulo, en donde aparecerá en pantalla uno de los personajes más potentes de los realitys nacionales: Oriana Marzoli.

La española, que es ex pareja de Luis Mateucci, le envió un mensaje al trasandino, el cual mostraron durante una actividad, situación que impactó a los participantes.

¿Por qué apareció Oriana en Tierra Brava?

“Hola chicos, esta es una pregunta para mi queridísimo ex Mateucci”, aparece en el registro según el avance, sorprendiendo al argentino.

En la siguiente parte aparece el trasandino conversando con Daniela Aránguiz. “¿Quedaste picada?”, preguntó Luis, a lo que la ex integrante de Mekano, respondió “Te pregunte, sientes algo, nada más”.

“Siento cariño”, comentó Mateucci, a lo que Aránguiz replicó: “me da vergüenza la we*, me da vergüenza estar metida en ese triángulo de chicos realitys”.

La relación de Oriana y Luis

La española y el argentino se conocieron durante el reality de Mega, Volverías con tu ex del año 2016, cuando Oriana ingreso junto a Tony Spina, mientras que Luis ingresó como ex pareja de Bárbara Córdoba. En el espacio comenzaron una relación y disputaron juntos la gran final del espacio, la cual ganaron.

Al año siguiente participaron en el reality Doble Tentación, también de Mega, en donde llegaron a instancias finales como pareja, pero fueron expulsados cerca de la última competencia debido a una decisión de la producción respecto a Oriana. La pareja terminó su relación a comienzos del 2018, en medio de acusaciones públicas entre ambos.

¿Qué pasó en el último capítulo de Tierra Brava?

En el capítulo estrenado este lunes finalmente se reveló quién es la nueva nominada de la competencia, quien se enfrentará a Fran Undurraga, nominada por el capitán del equipo Linterna verde, Luis Mateucci.

“No la veo compenetrada con la convivencia y no la veo bien”, expresó en ese momento, mientras que Fran agregó: “Estoy con el chip más cambiado, estoy compartiendo con la gente, he hecho nuevas amistades. Quizás no es mi mejor momento, pero creo que todas las personas necesitan nuevas oportunidades”.

En una nueva competencia, los verdes debieron definir quién se enfrenta a la modelo e influencer en la zona de riesgo.

En la prueba, que incluyó un segmento al estilo de la “pesca milagrosa” de los juegos de feria, Luis fue el primero en terminar, quedando con el privilegio de dormir en la “habitación VIP”, mientras que en último lugar llegó Shirley, convirtiéndose en la nueva nominada.

“Pensé que iba a ser muchísimo más fácil, pero me costó mucho. Ahora voy a una nueva nominación y vamos con todo. Me estimula estar aquí, es como una inyección de vitaminas. Ahora me toca con la Fran, voy a darlo todo”, señaló tras conocerse su nominación.

Mientras que, por otra parte, Fran Undurraga señaló que siente que el duelo será equilibrado, ya que tienen habilidades similares. “Creo que Shirley es la contrincante perfecta, prácticamente medimos lo mismo, tenemos habilidades parecidas. Va a ser una competencia muy justa”.

Aún queda por definir a un nuevo nominado, que saldrá del próximo cara a cara entre los participantes.