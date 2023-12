La Fiera, Pamela Díaz, se reunió con uno de sus rivales más grandes de Tierra Brava, Luis Mateucci, con quien compartió un divertido momento que causó la risa de sus seguidores.

A pesar de que el reality continúa en pantalla, las grabaciones finalizaron hace pocos días, por lo que los participantes retomaron sus vidas fuera del encierro y comenzaron a compartir registro en sus redes sociales.

Una de ellas fue Pamela, quien se juntó con el trasandino y con Nicolás Solabarrieta a jugar un partido de pádel y reveló cómo tenía guardado a la pareja de Daniela Aránguiz entre sus contactos.

El divertido momento entre Pamela Díaz y Luis Mateucci

Tras la partida, los integrantes de Tierra Brava compartieron un momento de relajo y ahí se evidenció el divertido momento. La Fiera no podía encontrar el contacto de Luis Mateucci en WhatsApp, revelando que lo tenía bloqueado y bajo el nombre “Saco Gue*”, generando la risa de los presentes.

Revisa el registro a continuación

Los conflictos de Pamela y Luis en Tierra Brava

Al interior del encierro, la Fiera y el conocido chico reality tuvieron una relación muy tensa, la cual quedó más en evidencia durante la última nominación y la eliminación de Pamela.

Pamela lo nominó por su actitud con “La Chama” tras la llegada de Daniela Aránguiz, en donde, hasta ese momento, el argentino tenía un vínculo romántico con la influencer venezolana, de quien se alejó cuando la ex integrante de Mekano ingreso.

“Creo que es primera vez que tengo ganas de nominar a alguien. Más allá que me caiga mal ella (Chama), me parece que la actitud que tienes hoy en la casa me demuestra lo que pienso de ti: eres mentiroso, cahuinero y le echas la culpa al resto siempre. Yo hablé con la Chama y todo lo que le dijiste no tiene nada que ver con lo que le dijiste a Daniela. Eres un perfecto chanta”, puntualizó Pamela.

Mientras que Luis le respondió: “Vos sos una perfecta mala mujer. Hablaste muy mal de mi pareja, me dijiste que no me meta ahí, yo fui quien hizo la conexión para que se llevaran bien. Y ella siempre habló bien de vos”.

“Eres un chanta, un patético, estás defendiendo a la Daniela después de estar un mes y medio con Chama, andas todo cagado. Ojalá Daniela, te pegue una patada en el c…”, le contestó Pamela.

Tras la eliminación de Pamela Díaz, todos los compañeros le dedicaron palabras a la Fiera, incluido Luis, situación que la Fiera no toleró cuándo le dieron la palabra. “No quiero que hable, porque no me interesa. No es mi amigo”.

“La verdad que quería decirle, fuera de broma, que tuvimos muchos encontronazos acá…”, sin embargo, no pudo terminar la idea. “No me interesa que hable porque lo encuentro un falso y no me interesa”, insistió Pamela.

“Pero yo sí voy a extrañar al ‘Mateucci’ de las paredes, porque, fuera de joda, se cansó de repetir ‘Mateucci, Mateucci, Mateucci. Acá se la va a extrañar porque no sé qué va a pasar con el equipo verde”, agregó el argentino.