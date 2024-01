Tierra Brava se acerca a un importante duelo de eliminación en donde se revelará si Francisca Undurraga o Shirley Arica dejarán el programa de competencia. Alexandra Méndez, “La Chama”, quien fue nominada por sus compañeros durante el cara a cara, se libró del duelo tras ganar la competencia de salvación.

En una intensa competencia que incluyo habilidad, agilidad, equilibrio y fuerza, la venezolana se quedó con el primer lugar. Tras la prueba, el conductor del espacio Sergio Lagos le consultó por el mensaje que recibió de su madre durante una reciente actividad.

“No quiero hablar de esto. Extraño mucho a mi mamá y a mi familia. Ha visto que no la he pasado muy bien, seguro está extrañada por varias cosas. Escucharla movió mis sentimientos. Sé que me muestro dura, pero es una caparazón que me pongo para que no me ataquen”, confesó, entre lágrimas, la venezolana.

Por otra parte, Shirley, quien estuvo a segundos de salvarse, señaló: “En estos momentos es donde uno se pone a pensar que es importante el físico y entrenar. Pero sé que le voy a ganar a Fran”, expresó.

¿Quién es la próxima eliminada de Tierra Brava?

La eliminación que se emitirá esta semana mostrará, según reveló Infama, es la de Francisca Undurraga tras perder el duelo contra Shirley.

Durante esta semana también se vio la renuncia de Angélica Sepúlveda tras el fuerte cruce con Fran, luego de no estar de acuerdo con las medidas aplicadas.

En medio del cara a cara, Undurraga se refirió a sus compañeros y pidió disculpas por lo sucedido. “La actitud que tuve con Angélica no fue la mejor, hay cosas que se escapan de las manos. Me hubiera gustado poder conversar esto con ella, y espero que estas cosas no vuelvan a ocurrir”.

Una emotiva actividad

Tras ganar la prueba por equipos, los rojos compartieron de un asado, además de recibir una especial sorpresa por parte de sus seres querido.

Miguelito recibió un mensaje muy especial de parte de Kike Morandé, quien alabó su participación en el espacio. “Te quería felicitar, te he estado mirando y lo que haces es fantástico, cómo compites superando lo de tu tamaño, nada me gustaría más que ganaras el reality”, señaló el animador de “Morandé con Compañía”.

Visiblemente emocionado, Miguelito señaló: “Kike nunca se portó como jefe conmigo, siempre como uno más del equipo”, agregando que quiere llevarles el triunfo a sus seres queridos.

“En especial a mi señora, que quizás no lo está pasando tan bien por los juegos que hago con las chicas, si me pongo en sus zapatos de ella. Pero estoy tranquilo porque yo sé lo que siento, cada día que pasa amo más a mi esposa y la extraño mucho”.

Por otra parte, Daniela Aránguiz señaló que ella está consiente que sus hijos no quisieron mandar un mensaje, “pero quiero decirles que los extraño todos los días, que los amo, y que todos los días hablo con ustedes, aunque no me escuchen”.

Tras la actividad, la ex Mekano le comentó a Junior y Fabio su sentir. “Antes nunca lloraba. Pero acá no me reconozco, ahora aplastas una hormiga y me pongo a llorar”, le señaló el español.

Daniela Aránguiz le comentó a Luis: “Me dio pena no escuchar a mis guaguas. Yo quería escucharlos a ellos, los he echado de menos todos los días y todas las noches. Mi corazoncito se paró”, le admitió al trasandino, agregando: “Quiero que te quieran como yo te quiero”.

Revisa el capítulo a continuación