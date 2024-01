Tierra Brava nos presentó un tenso capítulo durante la noche de este día martes. Y es que por fin vimos la tan esperada pelea entre Fran y Angélica. Así es, después de habernos prometido desde el domingo mostrarnos la pelea, Canal 13 por fin mostró una parte de lo que fue la pelea entre ambas participantes y que terminó con la salida de Angélica del espacio.

Este fue un capítulo de peleas y es que no solo vimos la pelea entre estas dos participantes sino que también vimos conflictos entre otros participantes de la casa.

Por fin se mostró la pelea

Angélica ya estaba enojada de antes por una pelea más grande que había tenido con Fabio Agostini, esto por no cumplir las tareas de limpieza de la cocina que tenía designado.

Por está razón después cuándo se dio cuenta de que Francisca Undurraga no había realizado sus tareas con los animales se enojó aún más. Y es que Uriel y Fran se le acercaron a conversar por esto mismo cuando ella se encontraba entrenando.

Fue en este momento que comenzó la primera pelea entre ambas y es que las cosas comenzaron minutos antes de lo relatado por Angélica hace dos meses atrás.

“Le voy a dar agua al chancho y ahora en un ratito más limpiamos las dos weas que nos faltan ¿vale?“, comienza Fran diciendo.

Y es que, el conflicto comenzó porque resultó que no había paja por tanto Futuro y Fran no pudieron limpiar bien los corrales. Pero no les dieron agua a los animales por tanto Angélica les menciono esto, lo que inició la pelea.

“Ya le di agua a los cerdos. Pero tengo solo una cosa que decirte. Los animales obviamente no se cuidan solos necesitan ayuda, si a ti no te toca hacer los corrales y ves que a un animal le falta agua ¿dejas de darle agua porque me toca a mi o le das agua igual?“, le mencionó Fran visiblemente más enojada.

“No. Sabes por qué no lo hice. Lo pude haber hecho. ¿Sabes por qué? Porque quería preguntarles primero si es que a ustedes les correspondía porque yo lo vi… No, no, no…“, mencionó Angélica.

Aquí comenzó la pelea y es que fue en estos momentos en que comenzaron los gritos entre los dos. Y es que las participantes se gritaron bastantes cosas e incluso Angélica le mencionó que era una floja.

Puedes revisar la primera parte de la pelea a continuación:

Round 2

Posteriormente vimos una segunda parte de esta pelea y es que Angélica después se encontraba limpiando los corrales enojada. Ante esto llegó Fran Undurraga.

“Ya no me wei. La flojera tiene excusa para todo“, mencionó Angélica cuando llegó Fran Undurraga a ver lo que estaba haciendo.

“Yo…floja no me podí decir“, respondió Fran ante el enojo de la Fierecilla.

“A mi no me corresponde yo lo voy a hacer porque me nace. Me carga ver el burro metido en la mierda ¿Te cuesta sacarle eso?“, mencionó tiempo después Angélica.

“Bueno. Le saco la mierda. Le saco la mierda“, mencionó Fran ya cansada.

Posteriormente se siguieron diciendo más cosas y antes de el gran momento, Angélica le mencionó “Chancha. Cochina. No tienes piedad de los animales“.

Ante esto, Fran Undurraga se enojó y le dijo que “No te metas conmigo y los animales” justo después de esto levantó la pala y le tiró caca de caballo en la cara y Angélica se cubrió con las manos.

Esto fue solo una parte de la pelea y es que Canal 13 dio un adelanto del próximo capítulo que se podrá ver hoy en dónde se ve como Fran Undurraga tiene intenciones de lanzarle otra pala de caca. Además también se ve como Angélica pide que saquen a Fran Undurraga gritando “¡Sácala! ¡Sácala ahora o le saco la cresta!“.

Puedes revisar la pelea a continuación: