Hay historias que resultan ser insólitas. Pareciera que la mente humana puede abarcar una infinita gama de perspectivas, pensamientos y por supuesto trastornos. Asimismo, en un sistema neoliberal tan angustiante y con una constante estimulación de publicidad y falsas narrativas que nos alejan de la humanidad espiritual, no es extraño que la locura invada a las personas, y que muchos y muchas, sean víctimas de su violento espiral.

Un relato que conmovió al mundo es el de Gypsy Rose, quien fue acusada de ser autora intelectual del asesinato de su madre. Todo sucedió cuando la chica convenció a un novio en línea para que matara a su progenitora tras haberla obligado a fingir durante años enfermedades como leucemia, distrofia muscular y otras patologías graves.

Y eso no es todo, porque la joven estuvo en prisión junto Nicholas Godejohn, el autor del asesinato, quien obtuvo cadena perpetua, y ahora, Gypsy se encuentra en prisión preventiva.

¿Quién es Gypsy Rose? La hija que decidió acabar con su madre

Los medios captaron la atención de ese caso, cuando se dio a conocer informes de que la madre de Gypsy Blanchard, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, asesinada en 2015, había mantenido esencialmente prisionera a su hija. La obligó a usar una silla de ruedas y una sonda de alimentación.

Esta historia dio un vuelco totalmente inesperado, debido a que Gypsy Blanchard, ahora con 32 años, siempre se encontró completamente sana y no tenía ningún retraso en su desarrollo, a diferencia de lo que sus amigos habían creído durante mucho tiempo. De acuerdo a las declaraciones de su abogado litigante, Michael Stanfield, su madre sufría el síndrome de Munchausen por poder, un trastorno psicológico en el cual los padres o cuidadores buscan aprobación o resaltar socialmente a través de enfermedades exageradas o inventadas en sus hijos, y mostrándose a ellas como excelentes madres.

“La gente constantemente le decía a Dee Dee lo maravillosa madre que era, y Dee Dee recibía toda esta atención”, indica el abogado.

A través de engaños, madre e hija lograron conocer y entablar una relación con la estrella del country Miranda Lambert y obtuvieron donaciones caritativas, un viaje a Disney World e incluso una casa cerca de Springfield de parte de Habitat for Humanity.

Stanfield explicó que la madre de Gypsy Blanchard logró engañar a los médicos al afirmar que los registros médicos de su hija se habían perdido durante el huracán Katrina. Si los profesionales hacían demasiadas preguntas, simplemente buscaba a un nuevo médico y rapaba la cabeza de la niña para respaldar su historia.

Gypsy Blanchard, quien tenía escasa educación y contacto con personas además de su madre, fue víctima de engaño, especialmente durante su infancia, según afirmó su abogado, Stanfield.

“Los médicos parecen confirmar todo lo que te dicen. El mundo exterior te está diciendo que tu madre es una persona maravillosa, cariñosa y atenta. ¿Qué otra idea puedes tener?”.

Finalmente, toda esta terrorífica historia finaliza con el asesinato de su madre. “Quería liberarme de su control sobre mí”, testificó Gypsy en el juicio de 2018 de su exnovio, Nicholas Godejohn de Big Bend, Wisconsin, quien se encuentra en cadena perpetua por el asesinato. Ella continuó y agregó: “Lo convencí”.

El fiscal del condado de Greene, Dan Patterson, describió esta historia “uno de los casos más extraordinarios e inusuales que hemos visto”.

Las series inspiradas en Gypsy Blanchard

Incluso, hay producciones cinematográficas que se han inspirado en esta vivencia como “Mommy Dead and Dehest”, el documental de HBO de 2017, y también la miniserie de Hulu de 2019 “The Act”.

Además, se presentará una próxima serie documental de Lifetime “The Prison Confession of Gypsy Rose Blanchard”, como también una novela llamada “Darling Rose Gold”, la cual se basa en la historia como premisa y el propio relato de Blanchard, “Released: Conversations on the Eve of Freedom” que se publicará el próximo mes.