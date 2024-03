No queda nada para que llegue a la pantalla la nueva apuesta de Canal 13, la teleserie nocturna “Secretos de Familia”, con una intrigante historia de misterio y crimen, respaldada por un elenco estelar de reconocidos actores y actrices nacionales, entre ellos Daniela Ramírez, quien da vida a Elena, la protagonista de la historia y quien busca encontrar la verdad sobre el crimen de su querida hermana.

La teleserie llegará a la pantalla este domingo 10 de marzo, y en conversación con RedCarpet de Redgol, la actriz entregó detalles sobre este nuevo papel y que podrán esperar los televidentes de la nueva producción.

Daniela Ramírez es Elena Váldes en Secretos de Familia

Sobre su nuevo personaje, la actriz señaló que Elena es “una mujer moderna, super audaz, independiente, se ha hecho sola. Se ha aislado de su familia para poder desarrollarse profesionalmente, pero también está escapando un poco de su familia”.

Acerca de lo más intrigante del personaje, la actriz señala que es “como ella empieza a desarrollar esta necesidad de justicia a raíz de que se está dando cuenta que esto fue un asesinato, fue un crimen y no un suicidio. Cuando empieza a articular estas señales, se convierte en otra Elena, más animal, más intuitiva y comenzamos a ver a un personaje más detectivesco, que son los ojos del público”.

La trama se sumerge en la vida de Elena Valdés, encarnada por Daniela Ramírez, quien retorna a Chile después de 15 años en España para confrontar el enigmático suicidio de su única hermana, Sara, interpretada por Florencia Berner.

Acerca de que como ha sido participar en una producción con una historia tan tensa, la actriz señala: “Es difícil porque son historias dolorosas, pero si muy entretenidas por la parte policial, uno empieza hacer esta arquitectura del caso y es muy sabroso de actuar. Es un gran desafío”.

La motivación principal de Elena es saber lo que pasó, por lo que “va a agotar todas las posibilidades para poder encontrar a su hermana, la búsqueda es de a poco, empieza intuitivamente a indagar, a pasar un poco el límite de lo que está establecido protocolarmente en la investigación y empieza a investigar sola, y eso es algo que se va a poder ver y se empieza a tejer la historia en forma paralela”.

Como ya se reveló en los teaser de la producción, Elena tendrá una compleja relación con su madre, con quien no se lleva bien. “Es una relación que se construyó torcida desde muy niña, yo creo que Elena escapa un poco de su familia por la relación tirante con su madre”.

Asimismo, el personaje también protagonizará una de las historias de amor en la trama junto a Martín (Álvaro Rudolphy). “No son de estas relaciones idílicas de teleseries, más romantizadas, sino que empiezan a entender que se gustan a medida que avanza la historia, pero entienden que están solos y en esa soledad e individualidad empiezan a juntarse y ven que hay contención, en una relación que es más adulta”.

Otro elemento que captó la atención de los televidentes al estrenar los primeros avances de la ficción, fue el nuevo look de Daniela Ramírez para caracterizar a Elena. “Me encantó, es como Tomb Raider, es super geométrica ella”, señaló, para luego agregar: “A mí me gusta esta radicalidad, de además de sacarme todos los personajes, me daba un carácter, me daba una impronta y a mí me hacía sentir como una mujer interesante que es capaz de usar ese pelo, que es capaz de vestirse de esa forma”.