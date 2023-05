¿Quedan entradas? The Mars Volta aterriza en Chile este 31 de marzo en el Movistar Arena

The Mars Volta es una de las agrupaciones de rock progresivo más vigentes del último tiempo. Ahora, la banda anuncia una gira internacional con shows en Europa, Reino Unido y una esperada fecha en Chile que se llevará a cabo este mes, y donde solo quedan días para su espectáculo en nuestro país. Si no has comprado las entradas, te contamos a continuación si hay disponibles y sus respectivos precios.

¿Quedan entradas disponibles para The Mars Volta en Chile?

Queridos fanáticos y fanáticas, tenemos la gran noticia de que sí quedan entradas disponibles para The Mars Volta en Chile.

PLATEA ZAFIRO$ 86.250

PLATEA ROYAL$ 74.750

PLATEA BAJA CENTRAL$ 59.800

CANCHA GENERAL$ 41.400

PLATEA ALTA$ 32.200

TRIBUNA$ 25.300

SILLA DE RUEDAS / ACOMPAÑANTE$ 25.300

Puedes comprar las entradas por la plataforma Punto ticket.

¿Qué descuentos hay disponibles en la compra de entradas?

Si eres cliente Entel, Scotia y Cencosud, tienes un 20 % de descuento en el valor de tu entrada.

¿Cuándo y dónde se presenta The Mars Volta en Chile?

La banda estadounidense se presenta el día 31 de mayo a las 21 horas en Movistar Arena.

¿Cuál es el cambio que tendrá el concierto de The Mars Volta en Chile?

A continuación, damos a conocer el comunicado oficial sobre el cambio de un Movistar Arena completo, a un medio arena para el espectáculo de la banda en Chile.

“Comunicamos a los y las asistentes al show de THE MARS VOLTA del día 31 de mayo en Movistar Arena que, por motivos ajenos a la producción, la configuración del concierto ha sufrido modificaciones y se realizará en un medio arena. Esto mejorará tu ubicación en el recinto con el gran objetivo de no perjudicar tu experiencia.



Esta nueva configuración del Arena permitirá que los asistentes disfruten del espectáculo de una manera más cercana.



Los acreedores de tickets mantendrán sus localidades originales y estos serán válidos para el show de THE MARS VOLTA del día 31 de mayo de 2023.



Las personas que adquirieron entradas en las ubicaciones Platea Zafiro y Platea Royal, podrán conocer su nueva ubicación, descargando el ticket actualizado en el siguiente enlace: haz clic aquí.

Quienes no estén de acuerdo con este cambio, podrán solicitar la devolución en el siguiente enlace hasta el mediodía del día 28 de mayo de 2023″.