Un impactante episodio se vivió en Gran Hermano, en donde Manuel decidió renunciar a la competencia tras la eliminación de Chama del espacio.

El italiano quedó muy afectado luego de la salida de la ex Tierra Brava del espacio, con quien tuvo una particular cercanía durante la convivencia, revelando sus sentimientos por ella en más de una oportunidad.

Cuando Chama abandonó la casa, desde afuera comenzó a lanzar gritos hacía Manuel, lo que determinaron su decisión de salir. “¡Vete, Manu, no te quedes!”, señaló la jugadora desde el exterior, a lo que el italiano decidido respondió: “Me voy a ir, si ella me ha dicho me voy a ir”.

La renuncia de Manuel de Gran Hermano

Tras presentar su renuncia GH le dio 24 horas para ratificar su decisión, lo cual finalmente hizo durante el episodio en vivo. Allí el resto de los jugadores le entregaron su opinión para no deje la casa, sin embargo, el italiano no quiso seguir en el espacio.

“Agradezco todas las palabras bonitas que me han dejado los compañeros, pero no soy influenciable en ese aspecto”, explicó, agregando: “me gusta escuchar los consejos, pero al final siempre decido yo, lo que siento de verdad. Tengo un defecto y es que pienso con el corazón y no con la cabeza”.

“Mi corazón desde ayer piensa más allá de aquí. En todo el tiempo que he vivido acá, yo nunca pensaba afuera. Echo de menos a mi familia, me gustaría ver cómo estoy afuera, es un riesgo que tengo que asumir, pero creo que es lo mejor para mí”.

Asimismo, señaló: “Todo lo que he creado y aprendido acá adentro me lo quiero llevar afuera, hacer las cosas bien afuera, mostrar lo que soy, la parte buena que tengo. Quiero cerrar este capítulo de Gran Hermano con estas últimas semanas que he disfrutado al 100 %”.

Agregando que no le gustaría que sus seres querido lo vieran “aislado, solo triste, sin poder hablar conmigo”.

Esta es la séptima renuncia que lleva el espacio de competencia, Sebastián, Iván (regresó en el repechaje) Íñigo, Chama (regresó en el repechaje), Linda (que reingreso) y Angélica tomaron la decisión de dejar el reality.

Sin embargo, hasta el momento, no se conoce si el jugador será reemplazo.

Revisa el momento a continuación