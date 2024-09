Chama se convirtió en la décima eliminada de Gran Hermano con una de las placas que más votaciones obtuvo por parte del público, en donde la ex Tierra Brava obtuvo un porcentaje del 69.83% contra un 30,17% obtenidos por Carlyn.

Al momento de revelarse el resultado, Chama señaló que se encontraba tranquila y estaba contenta con la experiencia. “Me siento bien, estoy tranquila, no me siento mal para nada, para mí es una tranquilidad, yo me voy habiendo sido una persona real”, expresó.

El más afectado fue Manuel, quien arremetió contra sus compañeros, pero sobre todo contra Michelle Carvalho.

Manuel arremete contra Michelle

El italiano al ser consultado por Diana Bolocco sobre la situación, señaló: “Toda la gente falsa aquí dentro se va a jode… Yo sé la persona que es, yo me quedo con esto y espero que afuera la pueda conocer. Pero ella ha demostrado la persona que es. Gracias a ella he crecido mucho”.

“Si la semana que viene me tengo que ir, me iré feliz. La Michelle me saca la lengua ahora mismo, no lo veo correcto”, comentó el italiano, a lo que la brasileña señaló: “Tranquilo, tú vas a ser el próximo”.

“Me iré tranquilo, pero seré tu pesadilla”, añadió Manu. Este comentario no le gustó a Pedro, quien lo emplazó. “Tranquilo Manuel, se entiende que estés enojado, pero así no se amenaza”.

“Disculpa Diana, el fragmentado aquí está puro amenazando”, agregó Michelle.

A través de redes sociales, los administradores de las cuentas de Michelle se pronunciaron respecto a lo ocurrido. “Solicito protección ante las amenazas recibidas por uno de los participantes de Gran Hermano. No debemos normalizar este tipo de conductas en televisión”.

Mientras que en su canal de difusión agregó: “Sé qué hay casos más importantes y de mayor cobertura nacional. Las autoridades deben enfocarse en eso. Pero lo qué pasó hoy en directo es un claro ejemplo de lo que un montón de mujeres viven y lamentablemente no tienen un “Pedro” que las defienda”.

“Este personaje únicamente se manifiesta de esa manera violenta con mujeres, pero con hombres calla, un clásico que ya conocen”.

“Sabemos que es un juego, pero hay límites que respetar y espero que la producción, los auspiciadores y el canal no hagan caso omiso a lo que ocurrió”.

Michelle se sincera sobre el quiebre de su amistad con Chama

Al conocerse el resultado, Michelle señaló que todo cambió durante el reingreso de la influencer. “Yo sé que no fue buena amiga y eso lo tengo clarísimo. Hace dos semanas que la gente viene gritándolo afuera”.

Revelando que le pidió a sus seguidores que si Chama era eliminada ella lo tomaría como señal a que efectivamente fue mala amiga. “Agradezco a la gente que hizo eso por mí”, comentando que alguien que reingresó le dio información relevante. “Mi familia me pidió que me alejara de ella. Entonces tan buena amigan o fue conmigo”.

“Me da pena la situación, pero siento que aquí en el juego ya no aporta, ni como amiga, ni como jugadora, solo volvió para desarrollar la relación más pedorra que he visto en mi put… vida”.

Chama, por su parte, le contestó a Michelle que ella en su salida pudo ver cosas de ella, pero decidió priorizar su amistad y olvidar lo sucedido antes de su reingreso.

“La que más ha peleado en esta casa eres tú (…) tú también hablaste muchas cosas malas de mí, lo sé porque lo vi, están los videos, la gente lo ha visto”.

“Me quedo con lo que soy, voy a dormir y duermo tranquila, que fue honesta, fui leal, compre sus peleas, estuvo en todos los momentos que ella necesitaba y si en la última semana me aleje, porque ella prefería la compañía de él, la cama de él y estar con él, y eso dolió, estaba en mi derecho porque estaba dolida”.

“Ella tenía puros esclavos aquí y yo no soy su esclava. Leal no fuiste, traidora sÍ”, le comentó la ex Tierra Brava.