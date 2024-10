Una compleja situación se encuentra viviendo el comediante y popular rostro de TV, Willy Sabor, luego de que reveló que fue víctima de una violenta encerrona.

Según información proporcionada por Carabineros, el robo con violencia ocurrió alrededor de las 02:40 de la madrugada en la caletera de la Autopista El Sol, a la altura de la calle Manuel Castillo, en la comuna de Peñaflor, en la región Metropolitana.

Willy Sabor es víctima de violenta encerrona

El panelista de Hay que decirlo fue interceptado por dos camiones que bloquearon que pudiera moverse y de esos vehículos bajaron cinco personas con rostros cubiertos quienes intimidaron al comunicador y lo forjaron agresivamente a bajarse de su auto. Tras esto, lo agredieron con golpes y uno de los asaltantes se llevó el auto.

En conversación con T13, Willy señaló: “Venía contento, con muchas ganas de llegar a la casa a descansar, a tomarme un tecito, yo vivo en Talagante y tomé la decisión de venirme por la Autopista del Sol. En la salida de Malloco me llamó mi señora y empezamos a conversar. Viene un camión, frena (adelante de su auto) y se bajan dos tipos. Pongo marcha atrás y tenía otro camión atrás. Tormenta perfecta”.

“Lo que más me sorprendió es el nivel de violencia, yo quedé sorprendido. Está bien, te van a robar el auto, tus cosas, tu billetera, celular, la ropa, y uno espera que roben nomas, pero llega un momento tan vulnerable, que lo único que esperas es que te peguen un balazo, te sientes lo peor, lo más bajo, totalmente perdido en un lugar donde puede pasar cualquier cosa”.

Asimismo, el comediante se refirió a la violencia de los sujetos. “De repente uno se da la vuelta, abre la puerta y me quería pegar un martillazo en la cabeza. Me empezó a pegar varios combos en el hombro, estoy medicado para que no me duela tanto. Quedé impactado, estoy shockeado, como si viniera saliendo de una operación”.

Revisa sus declaraciones a continuación