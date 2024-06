El pasado 16 de junio se estrenó en Max y el canal de HBO el primer capítulo de House of the Dragon 2. La secuela de la serie, que tiene lugar muchos años antes de la historia principal de Game of Thrones, volvió con todo a continuar con la historia de los Targaryen.

En el primer capítulo se vieron los sucesos de “Sangre y Queso“, una situación que desde antes del estreno sonaba entre los fanáticos de la serie, esto debido a lo sangriento que era en el libro de George R.R. Martin.

La escena en sí terminó por decepcionar a bastantes de los fanáticos, quiénes esperaban ver un momento aún más potente y sangriento en la pantalla, esto por ser la venganza de Daemon contra Aemond, este último, siendo el responsable de la muerte de Lucerys, uno de los hijos de Rhaenyra.

Y es que el marido de Rhaenyra contrata a Sangre y Queso para buscar la cabeza de Aemond, pero, en cambio, al salir mal los planes, el heredero de Aegon II, Jaehaerys, termina siendo asesinado de manera brutal.

¿Qué le pasó a Sangre y Queso en los libros?

En el libro Fuego y Sangre en el capítulo La Muerte de los Dragones: Hijo por hijo, Sangre y Queso después de matar a Jaehaerys huyen del lugar con la cabeza del príncipe.

A pesar de que la Fortaleza Roja dio la alarma para capturarlos, estos mismos alcanzaron a escapar del castillo.

Lastimosamente, Sangre fue capturado dos días después en la Puerta de los Dioses cuando estaba intentando salir de la ciudad con la cabeza del príncipe, confesando que sus planes eran llevarla hasta Harrenhal para así poder reclamar la recompensa del príncipe Daemon.

Según relata el libro y otras historias, se menciona que Sangre tras trece días bajo tortura murió y también se menciona que Alicent ordenó a Lord Larys Strong descubrir cuál era su verdadero nombre para así bañarse en la sangre de su mujer e hijos.

La historia de Queso es distinta y esque tras los sucesos no se volvió a encontrar rastro de él y el Rey Aegon II Targaryen, en su furia, ordeno ejecutar a todos los cazadores de ratones de la Fortaleza Roja, siendo reemplazados por gatos.