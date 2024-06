La actriz y comediante Maly Jorquiera estará presente en el nuevo capítulo de estreno del programa de conversación de CHV, Podemos Hablar, en donde reveló que fue diagnosticada con compleja enfermedad.

En el espacio que conduce Julio César Rodríguez los invitados participaran en distintas dinámicas en donde hablarán sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

En nuevo capítulo, también estarán presente la actriz Katty Kowaleczko, el comediante Checho Hirane y el actor y concejal por la comuna de Quinta Normal, Adriano Castillo.

Maly Jorquiera revela compleja enfermedad

La comediante reveló que fue diagnosticada de otosclerosis bilateral hereditaria, una enfermedad degenerativa, lo que la obligó a someterse a una operación.

“Llevo hartos años con esta enfermedad”, comentó la actriz, “como cualquier discapacidad es bien terrible… para el cumpleaños de mi hijo número 2 sentía algo en el oído como que tuviera agua y ya no aguantaba por lo que voy al otorrino y me dice que tenía una herida en el tímpano”.

La actriz recuerda que el desarrollo de su condición estaría relacionado con una situación ocurrida mientras filmaba una de las teleseries del programa juvenil Mekano, en donde debió bucear y sufrió un accidente en sus oídos.

“Y no descomprimí como debía descomprimir a los 15 metros y mi tímpano se reventó y estuve dos días sorda, pero no pesqué… después viene el embarazo, las hormonas que aceleran mi discapacidad”.

Maly revela que tras el paso de los meses, cuando llega la pandemia al deber usar mascarilla no escuchaba prácticamente nada.

“Llega Sergio (Freire) por atrás, me toca y me dice -llevo 5 minutos llamándote- y yo no lo puedo creer“, explicó.

“Así que voy al doctor, me hacen los exámenes y ahí me dicen que tengo otosclerosis bilateral (en los dos oídos) hereditaria por mi mamá, pero mi mamá siempre decía que hablábamos fuerte porque éramos italianos”, reveló.