El popular programa de conversación y gastronomía de Chilevisión, “La Divina Comida”,reveló a los invitados que estarán en el nuevo capítulo de estreno que llegará a la pantalla este sábado 22 de junio.

En su décima temporada, el programa presenta a figuras destacadas de la música, el arte, las comunicaciones, la política y el entretenimiento, quienes demostrarán sus habilidades culinarias en una noche llena de entretenimiento y emociones.

Con más de 200 episodios emitidos, esta temporada contará con la participación de reconocidos invitados que compartirán aspectos importantes de sus vidas personales y profesionales mientras disfrutan de una deliciosa cena.

¿Quiénes son los invitados de este sábado?

Este sábado estará presente el veterinario Ignacio Idalsoaga, también conocido como el “Doctor Zoo”; el cantante nacional DJ Méndez; la senadora Paulina Vodanovic; el periodista Marcelo Arizmendi, y la cantante y ex participante de Rojo, Fama contra Fama, Carolina Soto.

La noche terminará con la selección del mejor anfitrión, quien recibirá un premio de sus compañeros de mesa.

La inesperada confesión de DJ Méndez sobre JLO

El cantante detrás de éxitos como “Lady” y “Estocolmo” entregó detalles de cuando conoció a Jennifer Lopez en un pub de Suecia, señalando que la artista detrás “Let’s Get Loud” se le acercó de manera cariñosa, lo que lo puso muy nervioso.

“Aquí me fui a la B porque la tenía… Así como te tengo a ti al lado, en una mesa, en una fiesta de lanzamiento de su disco en Suecia”.

“Yo tuve la suerte de conocer al dueño de restaurant, un pub club que era muy exclusivo. Y me toca estar sentado ahí, y ella me dice algo bien heavy directo: ‘oye, tienes linda sonrisa y tienes lindos los ojos'”, comentó.

“Yo me derretí. No me salía nada. Estamos hablando de Jennifer López, que a pesar de que es chiquita, es muy simpática y muy bonita“, puntualizó.