Un nuevo estreno llegará a la plataforma streaming de Netflix. Se trata de Avatar: La leyenda de Aang, inspirado en la aclamada serie animada de Nickelodeon, la cual llegará al sitio en un formato live-action que espera cautivar a los fanáticos del famoso anime. Por ese lado, se dio a conocer el primer vistazo de escenas de la película que llegará al catálogo del servicio.

Avatar: La Leyenda de Aang: Conoce las imágenes del live action

A continuación, damos a conocer las imágenes de Avatar: La Leyenda de Aang en su live-action.

¿Cuál es el reparto de Avatar: La Leyenda de Aang?

Gordon Cormier (The Stand) es Aang; Kiawentiio (Anne with an E) como Katara; Ian Ousley (Physycal) como Sokka, y Dallas Liu (Shang-Chi) como el príncipe Zuko.

A través del tiempo se fue anunciando el elenco que integraría la producción.

Elizabeth Yu (Somewhere in Queens) como la malévola princesa Azula; Paul Sun-Hyung Lee (The Mandalorian) como el bondadoso tío Iroh; Daniel Dae Kim (Hellboy) como el Señor del Fuego Ozai; Ken Leung (Viejos) como el astuto comandante Zhao; Yvonne Chapman (Kung Fu) como el Avatar Kyoshi; Casey Camp-Horinek (Reservation Dogs) es Gran Gran, Maria Zhang (WorkInProgress) como Suki y Tamlyn Tomita (Cobra Kai) como Yukari, madre de Suki y un personaje completamente nuevo.

¿Cómo será esta nueva adaptación de Avatar: La Leyenda de Aang?

No existe una descripción o sinopsis oficial, pero lo más seguro es que sea la misma historia que conocimos en Nickelodeon. Por otro lado, durante el evento Tudum de Netflix, Albert Kim, showrunner, describió la producción como “una oportunidad para mostrar a los personajes asiáticos e indígenas como personas que viven y respiran. No solo en una caricatura, sino en un mundo que realmente existe, muy similar al que vivimos”.