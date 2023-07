En el capítulo del jueves de Gran Hermano se reveló la identidad del nuevo participante del reality, finalmente el ex chico reality Sebastián Ramírez llegó a la casa más famosa del mundo para revolucionar la casa y la competencia.

Muchos de los participantes intuían que Seba iba a llegar a la casa y no se equivocaron, luego de que sus compañeros lo saludaron Diana Bolocco reveló tendrá dos semanas de inmunidad por lo que sus compañeros no lo podrán votar. De inmediato comenzó a interactuar con Constanzaquién no dudó en ponerlo al día con los conflictos y los romances de la casa.

¿Por qué Viviana está molesta con Coni en Gran Hermano?

Durante la bienvenida de Sebastián le preguntó a Constanza si había tenido onda con alguien de la casa, a lo que ella respondió que sí con Viviana pero que ya no tenían nada y que se había terminado todo.

Al día siguiente Alessia mientras se encontraba con sus compañeros en la pieza comentó sobre la conversación entre Coni y Seba, y le comentó a Viviana todo lo que habían conversado.

Alessia dijo “no me acuerdo tan bien como fue, pero Seba le preguntó a Coni qué onda con la morena y después ella le dijo que estuvieron juntas pero que era webeo y luego dijo parece que le gustaba a la Vivi”. A estos dichos Vivi respondió molesta que “me estas webiando que dijo esa mierda, que mentirosa, si estás viendo ésto nunca te dije que me gustabas”. A esto Ale comentó “y después no me acuerdo si dijo que ella se alejó o que se terminaron las cosas”, a la conversación nuevamente Vivi aclaró que nunca dijo que le gustaba.

Es por esta situación que Vivi se molestó con la bailarina y ya no se relaciona más con ella sentimentalmente.