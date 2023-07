Durante un nuevo capítulo de Gran Hermano se vivió un tenso momento luego de que Diana Bolocco le preguntará a Constanza y Francisca sobre la discusión que tuvieron durante el carrete de la noche del día miércoles. Mientras Fran daba su punto de vista sobre la pelea y esperaba las disculpas de la bailarina, Coni no dio su brazo a torcer ya que se sentía super dolida por la situación.

Pero eso no es todo ya que luego de esta feroz pelea el distanciamiento entre Coni y Trini se hizo más grande debido a que la bailarina considerara diversas deslealtades de parte de la azafata.

¿Se acabó la amistad entre Coni y Trini en Gran Hermano?

Constanza fue sincera y comentó durante el capítulo de ayer que la amistad con Trini se había terminado, “el tema con Trini partió porque ella me comenzó a contestar de cierta manera. No fue solamente conmigo, también tuvo un conflicto con otra persona y empecé a notar como que ella empezó a descuidar la relación de amistad en ese sentido, y desde ahí partieron todas las discusiones. No fue la primera que tuvimos y no fue sobre Fran, sino que a raíz de otras cosas”, confesó Constanza respecto a su relación con la azafata.

También comentó que “teníamos una relación de mucha confianza, donde cuando ella lo pasaba mal yo estaba ahí. Yo soy muy comunicativa, pero de repente la Trini se cerraba y no me escuchaba o me decía que no, invalidaba un poco las cosas que sentía, cuando ella me decía cosas si la escuchaba, si la entendía o trataba de hacerlo”.

Al parecer todo estaría claro entre las chicas, sin embargo en la transmisión en vivo de Pluto TV durante este viernes se vio que Trini se acercó a Coni para hablar las cosas y poder llegar a un acuerdo.