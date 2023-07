Durante el capítulo del día miércoles en Gran Hermano se dio a conocer la nueva placa de nominación, finalmente Maite, Francisca, Constanza, Trinidad y Rubén son los participantes que están en riesgo de abandonar la casa estudio. Luego de la intensa ceremonía los participantes tuvieron una cena que les había prometido Diana Bolocco la cuál contó con Pizza, Sushi y alcohol. Sin embargo, el ambiente se comenzó a poner tenso entre las amigas Coni y Trini, la bailarina se desahogo con Jennifer y luego tuvo un intenso enfrentamiento con Francisca, conoce a continuación los detalles de las peleas.

¿Qué pasó entre Coni, Trini y Fran de Gran Hermano?

Durante el carrete prometido por Diana Bolocco, Coni se acerca a Francisco Arenas para decirle que “No entiendo a la Trini. Me contesta mal, se va a bailar donde la Fran y sabe que ella me votó. Me parece una deslealtad”. Luego de esa conversación Jennifer Galvarini más conocida como la Pincoya acompañó a la bailarina al patio donde nuevamente hizo sus descargos contra Trinidad “A ella le importa una raja, eso me está demostrando a mi, Lulo, o quizás yo estoy equivocada, no sé, Me contesta como el pico y se hace la loca”, reclamó Coni.

También cuestionó su amistad con la azafata “donde yo le he dado tanta confianza a la Trini, ella se toma atribuciones que no le corresponden y me responde como el cul*”.

Coni contra Fran

Pero eso no fue todo ya que Coni también tuvo un enfrentamiento con Francisca Maira, discusión que se podrá ver por completo en el capítulo de hoy jueves, sin embargo, en el adelanto de Chilevisión se vió cómo se desencadena una fuerte discusión, primero se escucha a Coni diciendo “No te confíes tanto, no todo tiene que ver contigo”, hablándole directamente a Fran, a esto responde “Te estaba preguntando, no más, en buena onda”.

“¿Por qué reaccionas así siempre con copete?”, lanza entonces Maira, frase que habría descolocado a Capelli.“¿Qué tiene que ver el copete?”, responde molesta Capelli alzando la voz molesta.

“A mí tú no me faltas el respeto”, dice Constanza en el adelanto mientras se ve a Lucas de pie, interponiéndose entre ambas, mientras Francisca mira sonriente. Poco después, se puede ver como Jennifer alejó a Constanza del grupo, acompañándola a las habitaciones, mientras Constanza sigue gritando en contra de Maira.

Revisa el adelanto exclusivo del capítulo de hoy: